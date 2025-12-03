DE
FR

Forte augmentation
Les cas de grippe doublent en une semaine en Suisse

La grippe prend son essor en Suisse. La semaine dernière, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 459 cas confirmés en laboratoire, soit presque deux fois plus que la semaine précédente et plus de deux fois plus qu'à la même époque il y a un an.
Publié: 13:11 heures
L'OFSP a enregistré 5,05 cas de grippe pour 100'000 habitants, selon les chiffres publiés mercredi. Il y a un an, ce chiffre était de 2,05 pour la même semaine calendaire.
Photo: Alicia Windzio
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La grippe progresse nettement en Suisse. Selon l’Office fédéral de la santé publique, 459 cas confirmés en laboratoire ont été enregistrés la semaine dernière. Ce chiffre représente presque le double de la semaine précédente et plus de deux fois le niveau observé à la même période l’an dernier.

A lire aussi
Le Covid-19 regagne du terrain: faut-il à nouveau se faire vacciner?
Deux médecins font le point
Le Covid-19 regagne du terrain: faut-il à nouveau se faire vacciner?
La Suisse prépare sa grande semaine de vaccination
Covid, grippe...
La Suisse prépare sa grande semaine de vaccination

L'OFSP a enregistré 5,05 cas de grippe pour 100'000 habitants, selon les chiffres publiés mercredi. Il y a un an, ce chiffre était de 2,05 pour la même semaine calendaire. Selon l'OFSP, les indicateurs ne donnent toutefois pas une image uniforme. Ils suggèrent cependant que le début de l'épidémie de grippe est imminent.

L'OFSP avait enregistré des chiffres de contaminations tout aussi élevés en 2022, lorsque la vague de grippe avait commencé relativement tôt. En 2022/23, le pic avait ainsi été enregistré dès la mi-décembre, alors que ces deux dernières années, il n'a eu lieu que fin janvier. Au niveau régional, les valeurs pour 100'000 habitants étaient les plus élevées la semaine dernière au Tessin (20,90 et les plus basses à Zoug (0,75).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus