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Résidente vaudoise
Une motocycliste de 48 ans perd la vie dans un accident à Saint-Saphorin

Jeudi à Saint-Saphorin (VD), une motocycliste de 48 ans est décédée après avoir été heurtée par un automobiliste en dépassement. La route a été fermée plusieurs heures. Une enquête pénale est en cours.
Publié: il y a 37 minutes
Une motocycliste de 48 ans, domiciliée dans le canton de Vaud, est décédée jeudi dans un accident de la circulation à Saint-Saphorin.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Une motocycliste de 48 ans, domiciliée dans le canton de Vaud, est décédée jeudi dans un accident de la circulation à Saint-Saphorin sur la Riviera. Elle a été percutée par une voiture qui effectuait le dépassement d'un véhicule de livraison en sens inverse, a indiqué vendredi la police cantonale.

L'accident a eu lieu peu avant 13h dans une courbe alors que l'automobiliste circulait de Chexbres en direction de Chardonne, précise la police vaudoise dans son communiqué. Malgré les premiers secours prodigués par le conducteur de la voiture de livraison, puis par les intervenants, la motocycliste, ressortissante suisse, est décédée sur les lieux de l'accident.

L'automobiliste, un ressortissant suisse âgé de 45 ans, également domicilié dans le canton de Vaud, n'a pas été blessé, souligne le communiqué. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale. La route a été fermée durant plusieurs heures pour permettre aux secours d'intervenir et pour les besoins du constat.

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