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Pris la main dans le sac
Cette fellation au volant lui a vidé son porte-monnaie

Un automobiliste de 24 ans a été sanctionné à Saint-Gall après avoir reçu une fellation en conduisant. Pas concentré sur la route et sans ceinture de sécurité, il devra débourser près de 1000 francs au total.
Publié: il y a 2 minutes
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Le Ministère public saint-gallois a amendé un conducteur qui recevait une fellation.
Photo: Sandro Zulian
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Sandro Zulian

Les petits plaisirs ne coûtent pas cher? Ce n’est en tout cas pas ce que dira cet automobiliste pris la main dans le sac alors que sa passagère lui pratiquait une petite gâterie pendant qu’il conduisait. Les faits remontent au lundi 13 juillet 2026, à Saint-Gall, et son inattention au volant lui vaut une prune qu’il n’est pas près d’oublier.

«L’accusé recevait une fellation de sa passagère, ce qui détournait son attention de la route et de la circulation et compliquait la conduite», explique le Ministère public saint-gallois dans une ordonnance pénale visant un Roumain de 24 ans domicilié dans le canton d’Argovie et qui roulait en direction de Gossau.

«Comportements inhabituels»

Le trajet du couple n’a toutefois pas duré longtemps. Le document ne précise pas comment les faits ont été découverts, mais les deux occupants du véhicule ont vraisemblablement attiré l’attention de la police lors de leur passage. Blick aurait volontiers recueilli la version de l’automobiliste, mais celui-ci n’a pas pu être retrouvé à son domicile en Argovie.

La police cantonale de Saint-Gall ne souhaite pas commenter ce cas précis. Son porte-parole, Dionys Widmer, explique toutefois que les forces de l’ordre ont régulièrement recours à des postes d’observation. «Les agents signalent les comportements inhabituels sur la route, puis peuvent arrêter les automobilistes concernés et les interroger à ce sujet.»

Des comportements suspects peuvent également être repérés lors de contrôles de vitesse. Dans ce cas-ci, la scène observée n’a visiblement pas dû passer inaperçue.

Un accident à Crans-Montana

Le conducteur ne portait par ailleurs pas sa ceinture de sécurité. Il a écopé d’une amende de 360 francs pour infraction au code de la route. Avec les frais de police et de procédure, la facture approche les 1000 francs. On ignore si sa passagère a, elle aussi, été sanctionnée.

Une affaire similaire survenue en Valais en 2025 montre que la personne qui pratique une fellation peut également être poursuivie. Après un accident à Crans-Montana, une passagère de 25 ans avait été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 francs pour une infraction au code de la route, comme l'avait relaté «Le Nouvelliste» à l’époque.

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