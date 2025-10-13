Publié: il y a 24 minutes

Le fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail a indiqué lundi qu'il avait été mandaté pour rallonger des trains roulant sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne.

Stadler Rail va rallonger des trains dans l'ouest de l'Allemagne

Stadler Rail va rallonger des trains dans l'ouest de l'Allemagne

Hausse du nombre de passagers

La transformation des trains de Stadler Rail est prévue entre 2027 et 2029 (archives). Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Pour répondre à la hausse du nombre de passagers sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne, Stadler Rail va rallonger des trains de type FLIRT. Aucun montant n'a été dévoilé.

La compagnie Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verra ses sept trains à trois voitures fabriqués par Stadler être rallongés de deux wagons supplémentaires, selon le communiqué du fabricant thurgovien de matériel roulant paru lundi.

A terme, les trains compteront 296 places assises contre 180 actuellement. Ils circulent entre les grandes villes d'Essen, de Dortmund et de Wuppertal.