Hausse du nombre de passagers
Stadler Rail va rallonger des trains dans l'ouest de l'Allemagne

Le fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail a indiqué lundi qu'il avait été mandaté pour rallonger des trains roulant sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne.
Publié: il y a 24 minutes
La transformation des trains de Stadler Rail est prévue entre 2027 et 2029 (archives).
Photo: MICHAEL BUHOLZER
ATS Agence télégraphique suisse

Pour répondre à la hausse du nombre de passagers sur le réseau express régional (S-Bahn) Rhin-Ruhr dans l'ouest de l'Allemagne, Stadler Rail va rallonger des trains de type FLIRT. Aucun montant n'a été dévoilé.

La compagnie Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verra ses sept trains à trois voitures fabriqués par Stadler être rallongés de deux wagons supplémentaires, selon le communiqué du fabricant thurgovien de matériel roulant paru lundi.

A terme, les trains compteront 296 places assises contre 180 actuellement. Ils circulent entre les grandes villes d'Essen, de Dortmund et de Wuppertal.

