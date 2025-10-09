Publié: il y a 54 minutes

Le fabricant suisse Stadler Rail livrera deux trains à hydrogène en Sicile. Les rames circuleront sur des voies étroites autour de l'Etna.

Des trains suisses à hydrogène circuleront autour de l'Etna

Stadler devrait livrer au total quinze trains à hydrogène à Ferrovia Circumetnea. (Archives) Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Stadler Rail a paraphé un contrat avec l'opérateur Ferrovia Circumetnea, exploitant une ligne entre les localités siciliennes de Paternò et Riposté. Le fabricant de matériel ferroviaire thurgovien va concevoir et livrer dans un premier temps deux trains à hydrogène.

Sans s'épancher sur les contours financiers de la transaction, le communiqué de l'industriel précise jeudi que les rames seront assemblées dans les ateliers de Bussnang. Destinés à rouler sur des voies étroites autour de l'Etna, les trains se composeront de deux voitures passagers offrant 147 places dont 87 assises et d'une motrice centrale.

Conclu à la foire Expo Ferrovia de Milan la semaine dernière, l'accord comprend une option pour 13 compositions du même type. Le premier volet inclut en outre cinq ans de maintenance et de pièces de rechanges.