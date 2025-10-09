DE
FR

Stadler a signé un contrat
Des trains suisses à hydrogène circuleront autour de l'Etna

Le fabricant suisse Stadler Rail livrera deux trains à hydrogène en Sicile. Les rames circuleront sur des voies étroites autour de l'Etna.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
Stadler devrait livrer au total quinze trains à hydrogène à Ferrovia Circumetnea. (Archives)
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stadler Rail a paraphé un contrat avec l'opérateur Ferrovia Circumetnea, exploitant une ligne entre les localités siciliennes de Paternò et Riposté. Le fabricant de matériel ferroviaire thurgovien va concevoir et livrer dans un premier temps deux trains à hydrogène.

Sans s'épancher sur les contours financiers de la transaction, le communiqué de l'industriel précise jeudi que les rames seront assemblées dans les ateliers de Bussnang. Destinés à rouler sur des voies étroites autour de l'Etna, les trains se composeront de deux voitures passagers offrant 147 places dont 87 assises et d'une motrice centrale.

A lire aussi
Peter Spuhler rachète 3,84 millions de francs d’actions au conseil d'administration, mais qui vend?
Mais qui est le vendeur?
Peter Spuhler rachète 3,84 millions d’actions chez Stadler Rail
Stadler Rail a-t-il fait affaire avec le Bélarus, pays sous sanctions internationales?
Malgré les sanctions
Stadler Rail a-t-elle fait affaire avec un proche allié de Poutine?

Conclu à la foire Expo Ferrovia de Milan la semaine dernière, l'accord comprend une option pour 13 compositions du même type. Le premier volet inclut en outre cinq ans de maintenance et de pièces de rechanges.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus