La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM. Les conditions-cadres «ont changé» après que le Parlement a décidé de continuer à autoriser ce type de diffusion au moins jusqu'à la fin 2031, annonce-t-elle jeudi. Aucune date n'est encore prévue pour ce retour.

ATS Agence télégraphique suisse

La SSR prend acte de la décision des Chambres fédérales de ne pas désactiver la diffusion des canaux FM à la fin 2026. Elle entend à nouveau diffuser ses programmes radio en FM. Aucune date n'est encore prévue pour ce retour.

L'entreprise avait arrêté la diffusion FM à la fin de l'an dernier pour passer au DAB+, en vertu d'un accord conclu «il y a plus de dix ans» avec la branche et la Confédération. Une décision qui lui a coûté de nombreux auditeurs.

Perte d'auditeurs

Selon des chiffres publiés en juillet par Mediapulse, la RTS a perdu près d'un quart de ses auditeurs, soit plus de 130'000 personnes, entre le premier semestre 2024 et le premier semestre de cette année.

La SSR assure avoir «pris les devants pour se montrer solidaire avec les radios privées, qui dépendent des recettes publicitaires, et leur ouvrir la voie». Un renoncement total à la diffusion FM «n'aurait eu de sens que si l'ensemble de la branche en avait fait de même fin 2026», écrit-elle dans un communiqué.

«Un mandat»

Mais, «puisque certaines radios privées y ont pour l'instant renoncé, la SSR ne peut pas se permettre de continuer à se priver de cette technologie de diffusion et à perdre, par conséquent, de nombreux auditeurs», ajoute-t-elle.

Pour le diffuseur national, «le contexte politique a changé» après la décision du Parlement. Le Conseil des Etats a soutenu mardi de justesse, par 21 voix contre 18 et 5 abstentions, une motion du National demandant au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue.

Le monde politique et une partie de la population attendent le maintien de la FM. «La SSR considère cette décision comme un mandat et va donc procéder aux clarifications nécessaires pour permettre le retour de ses programmes sur la bande FM», assure-t-elle.

Nouvelle date attendue

Le diffuseur national ne donne pas de date pour un retour à la diffusion FM. Celui-ci «aura lieu au moment le plus opportun aux plans légal, technique et économique». La SSR attend que la Confédération annonce les nouvelles conditions-cadres et celles-ci serviront de base pour sa planification.

Mardi, la radio-télévision alémanique SRF indiquait sur son site qu'un retour de ses chaînes sur la FM serait possible au plus tôt à partir de 2027.

La motion acceptée par les Chambres demande au Conseil fédéral de prolonger les concessions FM actuelles ou de lancer un nouvel appel d'offres pour l'attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027. Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu'à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées.

Malgré tout, la SSR n'entend pas renoncer à la diffusion sur les canaux numériques ou le DAB+. «La transformation numérique est inéluctable dans le domaine de la diffusion radio également», écrit-elle, en précisant qu'actuellement neuf minutes d'écoute de radio sur dix le sont via un vecteur numérique.