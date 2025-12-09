DE
FR

Après son abandon polémique
Le Parlement a tranché: la radio FM est maintenue!

La FM survivra-t-elle? Après de longues tergiversations, le Conseil des Etats a finalement pris sa décision.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
1/2
La FM avait été arrêtée par SRF le 31 décembre 2024.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
Anna Clara_Kohler_Journalistenschülerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
ATS Agence télégraphique suisse et Anna Clara Kohler

Les canaux FM pourront continuer d'exister après 2026. Le Conseil des Etats a soutenu mardi de justesse une motion du National qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue.

La motion du National demande au Conseil fédéral de prolonger les concessions FM actuelles ou de lancer un nouvel appel d'offres pour l'attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027. Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu’à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées.

La désactivation de la FM par la SSR a engendré des pertes d'audiences massives et inattendues, a rappelé Isabelle Chassot (Centre/FR). Les radios régionales privées, notamment romandes, risquent de subir des pertes de recettes importantes, a plaidé Marianne Maret (Centre/VS), au nom de la commission.

Le Conseil fédéral désavoué

Le Conseil fédéral était opposé à la motion, rappelant que le DAB+ est un succès, avec 90% de la population qui écoute la radio par ce biais. Les opposants à la prolongation FM ont aussi critiqué un soutien financier à une technologie vieillissante, en vain. Au vote, la Chambre a pris sa décision par 21 voix contre 18 et 5 abstentions.

A lire aussi
La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission
Discussions en cours
La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission
Le National demande la poursuite de la FM après 2026
Opposé au Conseil Fédéral
Le National demande la poursuite de la FM après 2026

Un compromis prévoyait pourtant une extinction progressive de la FM, négociée entre la SSR et les stations privées. La SSR devait couper le signal fin 2024, les radios privées à l’horizon 2026. Mais une fronde avait émergé dans le secteur privé, inquiet de voir ses auditeurs partir.

Le 31 décembre 2024, la SSR avait donc cessé la diffusion de la FM, au profit du DAB+, la radio numérique. Furieux, milliers d’automobilistes, avaient alors dû remplacer l’autoradio de leur véhicule. De son côté, la SSR avait perdu une partie notable de son audience, avec une baisse de 14% relevée à l'été.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus