La FM survivra-t-elle? Après de longues tergiversations, le Conseil des Etats a finalement pris sa décision.

Le Parlement a tranché: la radio FM est maintenue!

ATS Agence télégraphique suisse et Anna Clara Kohler

Les canaux FM pourront continuer d'exister après 2026. Le Conseil des Etats a soutenu mardi de justesse une motion du National qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue.

La motion du National demande au Conseil fédéral de prolonger les concessions FM actuelles ou de lancer un nouvel appel d'offres pour l'attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027. Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu’à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées.

La désactivation de la FM par la SSR a engendré des pertes d'audiences massives et inattendues, a rappelé Isabelle Chassot (Centre/FR). Les radios régionales privées, notamment romandes, risquent de subir des pertes de recettes importantes, a plaidé Marianne Maret (Centre/VS), au nom de la commission.

Le Conseil fédéral désavoué

Le Conseil fédéral était opposé à la motion, rappelant que le DAB+ est un succès, avec 90% de la population qui écoute la radio par ce biais. Les opposants à la prolongation FM ont aussi critiqué un soutien financier à une technologie vieillissante, en vain. Au vote, la Chambre a pris sa décision par 21 voix contre 18 et 5 abstentions.

Un compromis prévoyait pourtant une extinction progressive de la FM, négociée entre la SSR et les stations privées. La SSR devait couper le signal fin 2024, les radios privées à l’horizon 2026. Mais une fronde avait émergé dans le secteur privé, inquiet de voir ses auditeurs partir.

Le 31 décembre 2024, la SSR avait donc cessé la diffusion de la FM, au profit du DAB+, la radio numérique. Furieux, milliers d’automobilistes, avaient alors dû remplacer l’autoradio de leur véhicule. De son côté, la SSR avait perdu une partie notable de son audience, avec une baisse de 14% relevée à l'été.