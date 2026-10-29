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Elan de solidarité
La Chaîne du Bonheur récolte 1,6 million de francs pour le Soudan

La Chaîne du Bonheur a récolté 1,6 million de francs jeudi pour les victimes de la guerre et de la famine au Soudan. Le président Guy Parmelin a lancé la journée nationale de dons en direct sur la SSR.
Publié: il y a 2 minutes
La solidarité suisse récolte plus de 1,6 million de francs pour le Soudan.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La Chaîne du Bonheur organise jeudi une journée nationale de dons en faveur des personnes touchées par la guerre et la faim au Soudan. A 18h00, l'organisation avait récolté un peu plus de 1,6 million de francs.

Interrogé en direct dans l'émission Forum sur la RTS, Jean-Marc Richard a indiqué que le montant exact se montait à 1'648'040 francs. «C'est remarquable ! Il faut savoir que dans une campagne de ce type-là, on atteint rarement un chiffre comme celui-ci», a expliqué Jean-Marc Richard.

Projets humanitaires

Jeudi matin, le président de la Confédération Guy Parmelin a donné le coup d’envoi de cette Journée nationale de solidarité sur les ondes de la SSR. Des programmes accompagnent cette mobilisation afin de témoigner de la situation humanitaire et de l’aide apportée sur le terrain. Les dons sont recueillis jeudi jusqu'à 23h00, par téléphone, en ligne ou dans les offices de poste.

Après plus de trois ans de guerre, le pays traverse l'une des pires crises humanitaires du monde. En plus de la crise alimentaire et le risque de famine, la sécheresse due au phénomène El Nino aggrave la situation.

Depuis le début du conflit, la Chaîne du Bonheur soutient les populations touchées en finançant des projets humanitaires de ses organisations partenaires suisses au Soudan, au Tchad et au Soudan du Sud.

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