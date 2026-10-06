Martina Chyba et Jean-Philippe Ceppi quittent la RTS après des décennies marquantes. Ces figures emblématiques de «Mise au point» et «Temps présent» laissent une empreinte indélébile dans l’audiovisuel suisse.

Deux grands noms du journalisme s'apprêtent à quitter la RTS

Deux grands noms du journalisme s'apprêtent à quitter la RTS

ATS Agence télégraphique suisse

Deux figures de la RTS, Martina Chyba et Jean-Philippe Ceppi, vont quitter le service public après plusieurs décennies de carrière, a annoncé lundi le groupe audiovisuel sur son site. Les deux journalistes ont notamment marqué les émissions «Mise au point» et «Temps présent».

Arrivée à la Télévision suisse romande (TSR) en 1989 comme journaliste stagiaire, Martina Chyba, 61 ans, a travaillé aussi bien dans l'information que dans le divertissement, selon la RTS. Elle a notamment participé à la création du magazine «Mise au point» en 1996, avant de lancer quelques années plus tard «Scènes de ménage».

La journaliste a ensuite occupé plusieurs fonctions éditoriales et créé, en collaboration avec TV5MONDE, l'émission «Le Miracle suisse». Plus récemment, elle intervenait également sur RTS Option Musique avec la chronique «Sexe, verveine & rock'n'roll».

Génocide rwandais

Jean-Philippe Ceppi, 64 ans en décembre, a pour sa part commencé sa carrière dans la presse écrite avant de devenir correspondant à Nairobi et Johannesburg pour plusieurs médias francophones. Il a notamment couvert le génocide rwandais, précise la RTS.

Après avoir participé au lancement du «Nouveau Quotidien», il a créé le service enquête du «Temps». Il a rejoint la TSR en décembre 2001 et a ensuite incarné et dirigé pendant vingt ans le magazine d'information «Temps présent».

En 2023, Jean-Philippe Ceppi avait retrouvé le travail de terrain tout en devenant référent en déontologie. Il est considéré comme l'une des figures emblématiques de «Temps présent», émission phare de l'audiovisuel public romand.

Mesures d'économies de la chaîne

Jean-Philippe Ceppi a précisé sur Facebook que son départ intervenait dans le cadre des mesures d'économies de la chaîne. «Prenant acte de la suppression de mon poste et de la fin de mon contrat dans le cadre des mesures d'économies de la chaîne, je boucle ces 25 ans à la RTS avec émotion», a-t-il écrit.

«Si la tristesse de quitter l'entreprise est réelle, je pars l'esprit serein et sans rancœur», a ajouté le journaliste. Il dit partir riche des souvenirs partagés avec le public et ses collègues et «confiant dans la suite» de son parcours professionnel.