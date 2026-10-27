Pour la première fois, quatre langues nationales participent au choix des mots jeunes de l'année en Suisse. En Suisse romande, «goumin», «pain» et «battle d'aura» incarnent les tendances et émotions des ados.

Comprenez-vous les jeunes Romands? Voici leurs mots préférés en 2026

Comprenez-vous les jeunes Romands? Voici leurs mots préférés en 2026

ATS Agence télégraphique suisse

Goumin, pain et battle d'aura sont les mots jeunes de l'année en Suisse romande. Ils reflètent le regard des ados sur le monde et les évolutions de la société. Pour la première fois, la sélection des idiomes des «djeuns» s'est faite dans les quatre langues nationales.

Des jeunes de 13 à 20 ans de toute la Suisse ont proposé des mots pour élire le tout premier Mot jeune de l’année en Suisse. En Suisse romande, un jury a choisi trois mots favoris, a indiqué mardi la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Goumin pour un coeur brisé. L'expression est issue du parler populaire ivoirien qui s'est répandue d'abord en France, puis sur les réseaux sociaux. Pain, pour désigner quelqu'un de particulièrement attirant, vient aussi de l'argot ivoirien. Et battle d'aura, popularisé sur TikTok et assimilé à un marqueur de cool attitude sur les réseaux sociaux.

Et dans les autres régions?

Pour Michèle Costantini, étudiante en master Language and Communication à la ZHAW, il est fascinant de voir comment les jeunes s'approprient à leur manière dans le langage des expériences de vie universelles.

Les mots jeunes 2026 en Suisse alémanique sont Würd mi (ça m'énerverait), nöd so deep (ne pas prendre une situation trop au sérieux) et peak (excellent, très réussi). En Suisse italienne, les ados parlent aura (cool attitude), chill (invitation à se détendre) et crazy (action impressionnante). Bursa, lascha cuschinar el et spido ont été retenus pour la Suisse rhéto-romane.