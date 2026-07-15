A Saint-Saphorin (VD), la lumière du Léman joue avec le ciel et les vignobles de Lavaux, s’insinue dans les ruelles. Mais le village du poète Gilles veut vivre: on trouve là du yoga, des festivals, une douceur qui régale habitants et promeneurs.

Saint-Saphorin, la perle de Lavaux, a un un parfum d’éternité

Saint-Saphorin, la perle de Lavaux, a un un parfum d’éternité

Marc David

Sur la place du Peuplier, le temps s’arrête, l’ombre est salutaire. L’ancien syndic et vigneron Gérald Vallélian, qui s’est longtemps occupé du Domaine des Faverges, s’assied sur un banc et détaille sa commune, au-delà des clichés. Car la perle de Lavaux, même si on en prend plein les mirettes, offre davantage qu’un décor miroitant sur le Léman. Derrière les ruelles étroites aux allures de village grec ou la fascinante «cinquième façade» formée par l’entrelacement des toits se cache une bourgade en mutation, où l’histoire perce encore.

Jadis, la construction groupée répondait à une nécessité: économiser la terre nourricière pour la vigne, quitte à braver les risques d’incendies. Les temps changent. Aujourd’hui, bien que les vignes enlacent toujours les maisons, il reste un seul vigneron professionnel exerçant intra-muros. Les caves et les pressoirs ont pour la plupart été transformés en carnotzets ou en logements. «Après, cette vie autour du vin reste, il y a encore le vigneron sur la place. Les gens se retrouvent là, c’est l’endroit de l’apéro.» Si le chasselas règne, avec près des trois quarts de la production, on cultive de superbes syrahs, dont une a été sacrée championne du monde, des viogniers, des rosés et des mousseux, avec une transition vers la viticulture biologique.

Découverte respectueuse

L’inscription de Lavaux au patrimoine mondial de l’Unesco représente une immense reconnaissance, mais aussi un lourd cahier des charges. L’entretien des 450 kilomètres de murs en terrasses repose sur les épaules des vignerons. Il le faut pourtant, ces murailles protégeant les voies de chemin de fer et l’autoroute en contrebas.

En chiffres 380 mètres: L’altitude de cette commune des bords du Léman.

400 habitants: La population du village, dont 230 dans le bourg.

La population du village, dont 230 dans le bourg. 19 ans: L’inscription du vignoble en terrasses de Lavaux au patrimoine mondial de l’Unesco date de 2007. 380 mètres: L’altitude de cette commune des bords du Léman.

400 habitants: La population du village, dont 230 dans le bourg.

La population du village, dont 230 dans le bourg. 19 ans: L’inscription du vignoble en terrasses de Lavaux au patrimoine mondial de l’Unesco date de 2007. Plus

Loin de se laisser muséifier, la commune a pris des mesures pour préserver son âme. Propriétaire de 19 appartements, elle maintient des loyers abordables, permettant aux anciens de rester et à de jeunes locataires de s’installer. Il arrive aux antiques ruelles de s’animer grâce à des festivals comme Jolie Vue ou Offenbach. On déniche des colocations dynamiques, du yoga, des arts martiaux et un groupe WhatsApp pour la livraison de pain au village.



Quel est le plus beau village? Les six finalistes: 1. Albinen (VS)

2. Bönigen (BE) 3. Bosco Gurin (TI) 4. Gersau (SZ) 5. Saint-Saphorin (VD) 6. Vella (GR)

Avec un conseil communal de 30 membres, près de 10% de la population s’implique dans la gestion. Rayon tourisme, le but est d’encourager une découverte respectueuse. Le Sentier des Grands Crus ou la Balade des Capites permet, via des codes QR, d’acheter le vin des producteurs. Le week-end, le Caveau des vignerons ouvre ses portes. Et si l’historique Auberge de l’Onde est fermée, à deux pas de la maison où le grand poète Gilles vécut, le Café du Raisin continue d’animer le bourg. Le moment préféré de Gérald Vallélian? «Quand le soleil descend, j’admire les ondulations du vignoble...»

Votez et gagnez! Date limite de participation: 26 juillet 2026 1er prix: Un week-end à Ascona dans un hôtel 4 étoiles. Gagnez un week-end à Ascona (TI), le village de l’année 2025. Deux nuitées à l’hôtel Seeschloss, demi-pension et trajet aller-retour compris, d’une valeur de 2500 fr. 2e au 21e prix: 20 cartes cadeaux Volg d’une valeur de 250 fr. chacune. Elles peuvent être utilisées dans l’ensemble des quelque 600 magasins Volg. 22e au 71e prix: 50 cartes Michelin présentant les 50 plus beaux villages de Suisse, d’une valeur de 18 fr. chacune. Votez via le code QR ou sur: dorfdesjahres.ch/fr Date limite de participation: 26 juillet 2026 1er prix: Un week-end à Ascona dans un hôtel 4 étoiles. Gagnez un week-end à Ascona (TI), le village de l’année 2025. Deux nuitées à l’hôtel Seeschloss, demi-pension et trajet aller-retour compris, d’une valeur de 2500 fr. 2e au 21e prix: 20 cartes cadeaux Volg d’une valeur de 250 fr. chacune. Elles peuvent être utilisées dans l’ensemble des quelque 600 magasins Volg. 22e au 71e prix: 50 cartes Michelin présentant les 50 plus beaux villages de Suisse, d’une valeur de 18 fr. chacune. Votez via le code QR ou sur: dorfdesjahres.ch/fr Plus