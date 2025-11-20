Dernière mise à jour: il y a 52 minutes

Deux individus ont dérobé ce mardi 18 novembre des dizaines de pièces d'or à valeur archéologique au Musée romain de Lausanne-Vidy, indique ce jeudi la police lausannoise dans un communiqué. Les auteurs sont en fuite.

Ils immobilisent le gardien et dérobent des pièces d'or du Musée romain de Lausanne-Vidy

Ces pièces auraient pu être volées au Musée romain de Lausanne-Vidy. Photo: Keystone

Après Paris et son vol spectaculaire au Louvre, c'est au tour de Lausanne d'avoir son propre épisode de brigandage. Ce mardi 18 novembre, plusieurs dizaines de pièces d'or à valeur archéologique ont été dérobées au Musée romain de Vidy, indique ce jeudi la police lausannoise dans un communiqué de presse.

Après avoir acheté leur ticket d'entrée, deux individus ont attendu la fermeture pour se retrouver seuls. Ils ont alors immobilisé le gardien des lieux, un homme de 64 ans, avant de fracturer une vitrine et voler les pièces exposées. Ils ont ensuite pris la fuite.

Auteurs recherchés

La police est rapidement intervenue sur les lieux, alertée par l'alarme activée par le gardien. Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale. La Ville de Lausanne, ainsi que le collaborateur, ont tous deux porté plainte. Le Canton de Vaud, propriétaire des pièces, fera de même, précise la police.

L'inventaire est en cours pour établir l'ampleur du vol. Le montant du préjudice n'est pas encore inconnu.