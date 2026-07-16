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Odeurs suspectes
Une centaine de personnes évacuées d'un centre commercial fribourgeois

Une alarme chimique a provoqué l’évacuation du centre commercial de Cormanon, jeudi matin à Villars-sur-Glâne (FR). Aucun blessé n’est à déplorer, mais le parking souterrain reste fermé pour ventiler les émanations.
Publié: il y a 30 minutes
Le Centre commercial de Cormanon a été évacué, ce jeudi matin, en raison d'émanations chloridiques.
Photo: Cormanon Centre
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Léo MichoudJournaliste Blick

Cela ne sentait pas bon, ce matin au centre commercial de Cormanon, à Villars-sur-Glâne. Une alarme chimique s'est déclenchée ce jeudi 16 juillet vers 8h30, ce qui a entrainé l'évacuation préventive des bâtiments pour une centaine de personnes. «Des émanations chloridriques, provenant d’un local technique situé au niveau du parking souterrain du complexe, ont été constatées», détaille dans un communiqué la police cantonale fribourgeoise, déployée sur place.

«Une évacuation préventive du complexe a dès lors été effectuée par son personnel, dans le calme, continue la police. Les personnes évacuées ont été prises en charge par les services d’intervention et regroupées en lieu sûr.» Pendant près de deux heures, les autorités ont bouclé le secteur pour que l'opération ait lieu. En plus de la police cantonale, les pompiers du Bataillon Sarine et des spécialistes du Groupe de mesures de Fribourg sont intervenues.

Périmètre de sécurité levé

Le périmètre de sécurité a pu être levé dans la matinée. «L’ensemble du complexe est à nouveau accessible et les personnes évacuées ont pu regagner les locaux. Les mesures de ventilation se poursuivent dans le parking souterrain, qui reste fermé pour une durée encore indéterminée», indique la police.

Aucun blessé n’est à déplorer et la population n’a «pas été mise en danger», rassure le communiqué. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances de l'incident.

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