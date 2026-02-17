Spectaculaire avalanche de poudreuse à Grindelwald (BE)

Une gigantesque avalanche de poudreuse s’est déclenchée à Grindelwald (BE). La coulée a dévalé la pente dans un impressionnant nuage blanc. Un lecteur de Blick a pu filmer la scène et capturer le moment exact où la masse de neige s’est mise en mouvement.

1:04 Risque élevé dans la région: Un lecteur filme une énorme avalanche de poudreuse à Grindelwald (BE)

Quelques heures plus tôt, à la mi-journée, une avalanche similaire avait déjà paralysé la ligne ferroviaire en direction de Zermatt (VS). Le trafic avait dû être interrompu.

Selon le lecteur témoin de la scène à Grindelwald, aucune personne ne se trouvait en danger au moment de l’avalanche. La commune est actuellement placée en degré de danger 4 sur 5, soit un danger fort.