Enfin présenté au grand public Que pensent les Lausannois du futur Tram?

Lausanne vient de présenter son futur Tram à sa population ce samedi, au garage-atelier des TL à Renens. L’occasion de découvrir les nouvelles rames qui circuleront entre Lausanne-Flon et Renens-Gare d’ici la fin de l’année. Et de demander leur avis aux Lausannois.