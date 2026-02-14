Le Grand Théâtre de Genève ouvre ses réserves au public. Près de 15’000 costumes et accessoires seront mis en vente.

Grand Théâtre: un immense vide dressing ce week-end pour chiner des pièces rares

Grand Théâtre: un immense vide dressing ce week-end pour chiner des pièces rares

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Porter une robe de princesse brodée à la main. Enfiler un manteau d’époque taillé pour un roi, un uniforme de valet ou une silhouette des Années folles. Ou simplement s’offrir une pièce d’une qualité exceptionnelle, façonnée dans les ateliers d’un opéra. Le Grand Théâtre de Genève propose une occasion rarissime: un vaste vide dressing de ses archives textiles.

Pour la première fois depuis plus de vingt ans, l’institution genevoise met en vente près de 15’000 costumes, accessoires et chaussures issus de grandes productions lyriques et chorégraphiques. Des pièces couvrant plusieurs siècles – de la Renaissance aux années 2000 – côtoieront des créations plus intemporelles nées de l’imaginaire de la scène.

Deux jours pour chiner

Tous ces costumes ont été entièrement confectionnés à la main dans les ateliers du théâtre. Derrière chaque veste, chaque corsage ou paire de bottes, des heures de travail minutieux et le savoir-faire d’artisans spécialisés. Du costume trois-pièces aux silhouettes flamboyantes, la diversité promet d’attirer aussi bien les amateurs de théâtre que les passionnés de mode ou les curieux en quête d’une pièce unique.

L’événement se tiendra au Palladium, à Genève. L’entrée est libre, mais le panier sera limité à dix pièces par personne afin de permettre au plus grand nombre de repartir avec un fragment de scène. La vente aura lieu samedi 14 février 2026 de 14h à 18h, puis dimanche 15 février de 9h à 13h et de 14h à 18h.