Le carnaval 2026 démarre jeudi soir en Valais avec des festivités de Sion à Monthey. Si la fête sera de mise, la sécurité a tout de même été renforcée après le drame de Crans-Montana.

ATS Agence télégraphique suisse

Le carnaval 2026 démarre jeudi soir en Valais. Martigny (au Bourg) et Monthey proposent des festivités sur six jours, soit jusqu'à Mardi gras. La fête se déroulera également dans de nombreux villages et vallées, des bords du Léman au Haut-Valais.

Ce carnaval 2026 se voudra tout aussi festif qu'à l'habitude, mais tiendra compte des répercussions du drame de Crans-Montana du 1er janvier dernier. Depuis lors, les chargés de sécurité des communes concernées ont redoublé de vigilance en matière de respect des normes en vigueur, notamment au niveau de la largeur et du sens des sorties de secours et des jauges de fêtards acceptées dans les divers lieux publics accueillant les carnavaleux.

Comme de coutume, le temps du carnaval, les clés de la Ville de Sion seront remises au prince ou à la princesse de carnaval. La passation symbolique aura lieu jeudi soir. Le cortège de samedi après-midi sera le point d'orgue de la manifestation. Si celle-ci avait duré six jours, en 2025, à l'occasion de la 50e édition du carnaval, cette année, retour à une formule sur quatre jours (du jeudi au dimanche).

Le retour du Bohnomme hiver

A Monthey, pas de remise des clés par les autorités politiques. Le rendez-vous chablaisien sera cependant le théâtre d'un événement unique sur la planète carnaval: le 9e championnat du monde du lancer de confettis, samedi soir. Le grand cortège du dimanche devrait, comme chaque année, attirer la grande foule.





Engagée au sein du rendez-vous montheysan comme costumière depuis 24 ans, Fabienne Chappex, alias Fabienne 1re, sortira de l'ombre, cette année, pour endosser l'habit de princesse de carnaval. A Martigny, comme à Monthey ou à Evolène, le Bonhomme hiver sera brûlé mardi soir 17 février. Le temps qu'il faudra pour que la tête du géant explose présagera ou non un été fortement ensoleillé.

Multitude de thèmes

Pour être réellement dans l'ambiance de la fête, les vrais carnavaleux ont prévu une tenue par soir, en lien avec le thème choisi par les organisateurs locaux. A Martigny-Bourg, ceux-ci proposeront de faire «un tour du monde en six jours.» Sion suggérera de partir en «Explora'Sion».

Parmi les autres thèmes, on citera: «à la folie» à Monthey ou «les gens du Nord», à Saint-Maurice. A Miège, le thème du carnaval sera «Les Calabrais à la cour de Louis XVI.» Enfin, du côté de St-Léonard et Uvrier, proposition est faite d'effectuer un «retour à l'époque».

Les festivités battront également leur plein dans la partie germanophone du canton. Le centre de Brigue se transformera en un lieu festif appelé la casbah. Le grand cortège du Haut-Valais se tiendra, lui, à Naters, comme l'an dernier. Il s'agit d'un tournus entre Brigue, Glis et donc Naters. Une tradition qui remonte à 53 ans.

Empaillés à Evolène

Les Tschäggättä sillonneront le Lötschental avec leurs énormes têtes de monstre. Un cortège aura lieu, de nuit, jeudi, entre Wiler et Ferden, puis dimanche après-midi à Wiler. Il s'agit du premier carnaval organisé après l'éboulement qui a dévasté le coeur du village de Blatten, en mai dernier.

Des empaillés, on en retrouvera également à Evolène. Il s'agit des personnages les plus impressionnants et les plus emblématiques du carnaval hérensard. On ne peut les voir que le dimanche de carnaval. Enveloppés dans leurs sacs de jute remplis de 30 kilos de paille, ils effraient les passants par leur imposante masse, leur démarche et le masque sculpté à la main.