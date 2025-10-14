L'eau du robinet est à nouveau potable à Daillens (VD). Les tests ont confirmé l'absence d'hydrocarbures dans les sources et la nappe phréatique. La distribution gratuite d'eau en bouteilles a pris fin, mais une surveillance accrue des sources se poursuit.

Les habitants de Daillens peuvent à nouveau boire l'eau du robinet

L'eau du robinet est à nouveau potable à Daillens (VD). (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'eau du robinet est de nouveau potable à Daillens (VD). Les résultats des tests effectués sur l'eau des sources de la Momballaz et de la nappe phréatique ont conclu à l'absence d'hydrocarbures. La distribution gratuite d'eau en bouteilles a donc pris fin.

«Avec l’aval de l’Office de la consommation, la Municipalité autorise à nouveau la consommation de l’eau du réseau communal», ont fait savoir les autorités de Daillens dans un communiqué mardi en fin d'après-midi. L'entier du réseau a été purgé durant le week-end.

«Les résultats des tests concernent aussi bien l'eau de la nappe phréatique, qui n'était initialement pas concernée par la pollution, que l'eau des sources incriminées la semaine dernière», précise la Municipalité. Une enquête est en cours pour tenter d'établir l'origine de la pollution.

Surveillance accrue

Par mesure de précaution, les différentes sources d'alimentation en eau potable de la commune seront testées et analysées à un rythme accru, jusqu'à ce que les risques d'une nouvelle pollution puissent être raisonnablement écartés, indiquent encore les autorités.

La commune de Daillens avait annoncé vendredi que les sources de la Mollombaz, qui l'alimentent en partie, avaient été polluées aux hydrocarbures. Une distribution d'eau potable avait alors été mise sur pied. Les communes voisines avaient prêté main forte pour alimenter les familles des maisons foraines reliées au réseau et permettre aux agriculteurs d’abreuver le bétail et les poulaillers.