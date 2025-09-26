DE
FR

L'eau reste potable, rassurent les autorités
De Monthey à Genève, une pollution chimique détectée dans le Léman

Les autorités ont détecté du triazole, un produit chimique issu de la fabrication de médicaments, dans les eaux du Léman. La concentration mesurée dépasse les normes, alertent Genève, Vaud et Valais mais l'eau reste potable.
Publié: 11:56 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
L'eau du robinet issue du Léman reste potable, mais des concentrations trop élevées d'1,2,4-triazole ont été détectées.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Un produit chimique présent en trop grande quantité dans le lac. Ce vendredi 26 septembre, Genève, Vaud et Valais publient une communication conjointe, qui alerte mais surtout rassure. Les chimistes cantonaux genevois et vaudois ont récemment analysé le réseau de distribution d’eau potable prélevée dans le Léman. 

La concentration moyenne de 0,7 microgramme de 1,2,4-triazole par litre dépasse la teneur fixée dans l’Ordonnance fédérale sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD). «Le 1,2,4-triazole entre dans la composition de produits pharmaceutiques et agrochimiques, communiquent les autorités ce vendredi 26 septembre. Il peut également provenir de la dégradation de pesticides, biocides ou médicaments.»

L'eau toujours potable

Toutefois, l’eau du robinet reste potable et propre à la consommation. En effet, l’Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) fixe une limite de risque avéré pour la santé à 51 microgrammes par litre d’eau, soit plus de 50 fois plus que la quantité mesurée. 

«Afin de pouvoir confirmer cette appréciation à la lumière des dernières mesures, un mandat d’évaluation au Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT) a été commandé, qui devrait rendre ses conclusions dans les prochaines semaines», assure le Département de la santé et des mobilités genevois.

Le site chimique de Monthey en cause?

L'origine de la pollution est attribuée au site chimique de Monthey (VS), en bordure du Rhône – et non à une production agricole. «Les entreprises industrielles valaisannes ont été contactées», indiquent les autorités. Il s'agit pour les firmes de «réaliser un état de situation de leurs rejets après traitement de leurs eaux usées dans le Rhône» et de «faire un historique des substances rejetées au travers de leurs stations d’épuration des eaux usées (STEP) et leur potentielle dégradation en 1,2,4-triazole». 

Les services cantonaux concernés assurent suivre la situation de près et travailler en concertation. «Dans l’intervalle, l’eau du robinet peut être consommée sans danger pour la santé humaine ou animale à la lumière des preuves scientifiques à disposition des services cantonaux concernés», conclut le communiqué genevois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus