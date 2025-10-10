Les habitants ont l'interdiction de consommet ou de bouillir l'eau.
Une pollution du réseau d'eau a été détectée jeudi à Daillens (VD). Les autorités communales indiquent vendredi qu'il est dès lors strictement interdit de consommer l'eau du robinet, y compris l'eau bouillie, jusqu'à nouvel avis. Elle peut être utilisée uniquement pour la lessive, le nettoyage et les sanitaires.
Des analyses sont en cours et une nouvelle communication sera diffusée dès que la situation sera rétablie, précise encore la Municipalité de Daillens sur le site internet de la commune.
