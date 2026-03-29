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Carmen Tanner éjectée
Yverdon bascule à droite, la cosyndique écologiste giflée

Yverdon a vu sa municipalité basculer à droite ce dimanche. La cosyndique sortante Carmen Tanner essuie pour sa part une défaite cinglante.
Publié: 17:24 heures
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L'écologiste Benoist Guillard est réélu à la municipalité d'Yverdon, mais pas sa collègue de parti Carmen Tanner (archives).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
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ATS Agence télégraphique suisse

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains a basculé à droite dimanche. Le PLR remporte trois sièges (+1) et emmène dans son élan un Vert'libéral. L'alliance rose-verte recule à trois sièges. L'écologiste et co-syndique sortante Carmen Tanner n'est pas réélue.

Les cartes ont été complètement rebattues dans la deuxième ville du canton de Vaud, l'exécutif passant d'une majorité à 5-2 pour la gauche à un score de 4-3 pour la droite. Le PS n'a pas réussi à conserver le siège du syndic Pierre Dessemontet qui ne s'était pas représenté après une législature tendue. Les Verts perdent aussi une élue, Carmen Tanner ne terminant qu'au dixième rang (2868).

PLR grand vainqueur

Le PLR, qui grappille un troisième siège, fait figure de grand vainqueur. François Armada termine en tête avec 55,35% des voix (3868), devant le socialiste Julien Wicki (3845), puis le PLR Christian Weiler (3689). La conseillère nationale PS Brenda Tuosto arrive en quatrième position, devant l'écologiste Benoist Guillard.

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Les deux nouveaux élus ferment la marche: le PLR Dominique Viquerat devance le Vert'libéral Pierre-Henri Meystre. Pour la première fois, un Vert-libéral accède à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains.

Une veste pour Carmen Tanner

Au final, cinq municipaux sortants rempilent pour cinq ans. Déjà en difficulté au premier tour, l'écologiste et co-syndique Carmen Tanner n'a pas réussi à redresser la barre, alors qu'elle avait été brillamment élue en 2021.

Un contexte général défavorable aux Verts et un vote sanction pour sa gestion de l'urbanisme et de la culture pourraient expliquer ce recul. Surtout qu'Yverdon-les-Bains est une ville habituée aux alternances et qu'elle a vécu une dernière législature chahutée.

L'entente yverdonnoise a bien fonctionné, réussissant à faire élire quatre de ses cinq représentants. Seule l'UDC Sophie Pistoia-Grosset reste sur le carreau, mais elle ne termine qu'à 177 voix du Vert'libéral. Elle devance la troisième candidate socialiste Majda L'Mati. L'ex-UDC et trublion de la politique yverdonnoise Ruben Ramchurn termine clairement derrière.

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