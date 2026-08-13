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Accident près d'Yverdon
Un pilote vaudois de 72 ans meurt dans un crash d'avion

Un pilote vaudois de 72 ans est décédé jeudi matin dans le crash de son avion de tourisme à Suscévaz, près d'Yverdon-les-Bains. L'accident s'est produit vers 09h00 lors de l'approche de l'aérodrome local.
Publié: 13.08.2026 à 16:54 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 17:16 heures
Un pilote vaudois de 72 ans est décédé jeudi matin dans le crash de son avion de tourisme à Suscévaz. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un pilote vaudois de 72 ans s'est tué jeudi matin dans le crash d'un petit avion de tourisme sur la commune vaudoise de Suscévaz, au sud-ouest d'Yverdon-les-Bains. Pour une raison que l'enquête doit encore déterminer, l'accident est arrivé vers 09h00 lors de la phase d'approche de l'aérodrome yverdonnois, d'où l'avion avait aussi décollé.

La victime est décédée sur place

Arrivés rapidement sur les lieux de l'accident, les services de secours n'ont pu que constater le décès du pilote de l'appareil. La victime était domiciliée dans la région, précise la police dans un communiqué.

Le volet pénal, s'agissant d’un accident aérien, est du ressort du Ministère public de la Confédération (MPC), qui travaille en étroite coordination avec le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) dans la recherche d'éléments de preuve, est-il rappelé.

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