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Dans les Alpes vaudoises
Un trentenaire décède après une chute de 300 mètres aux Plans-sur-Bex

Ce dimanche 11 octobre, un ressortissant français de 30 ans a malheureusement perdu la vie dans une chute mortelle, aux Plans-sur-Bex (VD), aux alentours du sommet de la Dent rouge. Un hélicoptère de la REGA a été dépêché sur place.
Publié: il y a 2 minutes
Dépêchés sur place, la REGA et des spécialistes du sauvetage héliporté n'ont pu que constater le décès du trentenaire.
Photo: MARTIAL TREZZINI
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

La Police cantonale vaudoise vient d'annoncer le décès d'un ressortissant français de 30 ans, ce dimanche 11 octobre, après une chute de montagne survenue aux Plans-sur-Bex, à proximité du sommet de la Dent rouge.

Après un appel reçu en début d'après-midi, un hélicoptère de la REGA, ainsi que des spécialistes du sauvetage héliporté (SSH), ont été dépêchés sur place. «Sur place, les secours n’ont pu que constater le décès de cette personne», déplore un communiqué. L'individu, domicilié dans le Chablais vaudois, a subi une chute de 300 mètres.

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Une enquête pénale a été ouverte

Le défunt faisait partie d'un groupe de trois randonneurs, partis au cours de la matinée. Les deux autres personnes sont indemnes et «ont pu rejoindre les Plans-sur-Bex par leurs propres moyens», précise la Police.

Tandis que les intervenants judiciaires de montagne de la gendarmerie vaudoise investiguent les conditions de ce décès, le Ministère public vient d'ouvrir une enquête pénale.

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