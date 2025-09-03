DE
Vaste réorganisation en vue
Privé de ses subventions vaudoises, AvenirSocial ne s'avoue pas vaincu

Privée de subventions par la commission des finances du Grand conseil vaudois, l'antenne vaudoise d'AvenirSocial compte poursuivre ses engagements. Son moyen pour y parvenir? Une vaste réorganisation de sa structure.
L'antenne vaudoise d'AvenirSocial va poursuivre ses engagements.
Photo: AvenirSocial
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

L'antenne vaudoise d'AvenirSocial n'a pas dit son dernier mot! L'association professionnelle des travailleurs sociaux annonce en primeur à Blick que son secrétariat va disparaître dans la région Vaud au profit d'une Coordination régionale, calquée sur le modèle des autres sections cantonales. 

L'objectif? Compenser la suppression de sa subvention cantonale de 176’000 francs décidée en décembre 2024 par la Commission des finances du Grand conseil vaudois. Malgré la perte de ce financement essentiel, l’association entend «rester pleinement active et engagée aux côtés des professionnel·le·s du travail social», précise-t-elle dans un communiqué.

La nouvelle structure pourra compter sur le soutien administratif du Secrétariat général d’AvenirSocial Suisse, en s'appuyant notamment sur des «acteurs et actrices engagé·e·s de longue date dans le travail social». Ce faisant, l'association entend garantir «la continuité des actions et le maintien d’un ancrage local solide», à l’heure où les finances publiques vaudoises sont sous tension. 

