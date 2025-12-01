DE
FR

Les polices sur le coup
Vaud s'engage à mieux protéger les victimes de violences domestiques

Les polices vaudoises renforcent leur stratégie contre les violences domestiques. Le Conseil cantonal de sécurité prévoit des spécialistes référents et de meilleurs espaces d'accueil pour les victimes. Le plan d'action sera déployé dès le printemps 2026.
Publié: 14:02 heures
Les polices vaudoises veulent mieux protéger les victimes de violences domestiques (archives).
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les polices vaudoises veulent renforcer leur action pour protéger les victimes des violences domestiques. Une nouvelle stratégie a été élaborée pour améliorer et mieux coordonner la prise en charge policière des victimes dans l'ensemble du canton.

Le Conseil cantonal de sécurité (CCS) souhaite notamment mettre en place, dans chaque région, «des spécialistes référents» en matière de violences domestiques, indique-t-il lundi dans un communiqué. Ces personnes seront chargées de se renseigner sur l'état des victimes après l'intervention de la police, d'enregistrer leur plainte ou encore de les orienter dans le domaine judiciaire, social ou médical.

Collaboration renforcée

Le CCS veut aussi disposer de meilleurs espaces d'accueil «confidentiels, confortables et rassurants» pour les auditions ou le dépôt de plainte. La formation continue des différents intervenants, la prévention policière ou encore le suivi des auteurs des violences seront aussi renforcés.

Les polices vaudoises collaboreront aussi «étroitement» avec leurs partenaires des autres cantons dans le cadre du développement de la surveillance électronique au niveau intercantonal.

Dès le printemps 2026

«Avec cette nouvelle stratégie, les membres du CCS souhaitent que, sur l'ensemble du territoire, les victimes puissent bénéficier d'un accompagnement global alliant soutien, conseils et aide dans les démarches judiciaires, tout en étant orientées vers un réseau de partenaires adaptés (services sociaux et médicaux, centres LAVI, hébergements d'urgence, etc.)», poursuit le communiqué.

A lire sur les violences domestiques
«Triste record»: Retour sur les trop nombreux féminicides romands de 2025
Violences faites aux femmes
Retour sur les trop nombreux féminicides romands de 2025
La violence domestique encore en hausse en Valais
Des chiffres alarmants
La violence domestique encore en hausse en Valais

L'objectif consiste aussi à «encourager» les victimes à se signaler auprès de la police ou d'autres structures spécialisées. Cette nouvelle stratégie doit désormais être concrétisée en un «plan d'action opérationnel». Il devrait être déployé dès le printemps prochain, en complément du dispositif cantonal déjà existant.

L'an dernier, les polices vaudoises sont intervenues en moyenne cinq fois par jour pour des situations de violences domestiques. Cela représente 1722 interventions au total, en hausse de 9% par rapport à 2023. Par ailleurs, les quatre homicides enregistrés en 2024 sur le territoire vaudois étaient tous des féminicides liés à des violences domestiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus