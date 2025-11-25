La violence domestique encore en hausse en Valais

La violence domestique continue de croître en Valais, selon le rapport statistique du canton en la matière. En 2024, la police est notamment intervenue 457 fois pour ce genre de faits.
Elaboré par l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) sur mandat de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF), ce rapport présente les données récoltées pour les années 2023 et 2024 auprès d’organismes actifs sur le terrain. Pour la première fois, il contient les données des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), a précisé mardi l'Etat du Valais à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Des chiffres alarmants
En 2024, la police est intervenue à 457 reprises dans des cas de violences domestiques (+21% par rapport à 2022); les centres d'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ont reçu 1068 victimes de ces violences (+14%) et les structures d’hébergement d’urgence ont accueilli 154 personnes (+31%).
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Les unités de médecine des violences (UMV) ont pris en charge 97 personnes (+23%). Quant à la prise en charge des personnes auteures de violence domestique, Caritas Valais a reçu 158 personnes pour des entretiens en 2024 (+68%).
Le 85% des auteurs sont des hommes
Les violences conjugales représentent une majorité des cas de violences domestiques en 2024, soit 93% des interventions de la police pour violences domestiques et 72% des victimes de violences domestiques reçues aux UMV.
Les personnes qui subissent ces violences sont principalement des femmes. Elles représentent 85% des cas selon les données de la police et 92% des personnes reçues par les centres LAVI. Les personnes présumées auteures sont des hommes dans 85% des cas.