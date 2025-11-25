Publié: il y a 7 minutes

La violence domestique en Valais connaît une hausse alarmante selon le dernier rapport statistique. En 2024, la police est intervenue 457 fois pour ces cas, une augmentation de 21% par rapport à 2022.

La violence domestique encore en hausse en Valais

Le Valais fait état d'une hausse alarmante des cas de violences conjugales en 2024. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La violence domestique continue de croître en Valais, selon le rapport statistique du canton en la matière. En 2024, la police est notamment intervenue 457 fois pour ce genre de faits.

Elaboré par l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) sur mandat de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF), ce rapport présente les données récoltées pour les années 2023 et 2024 auprès d’organismes actifs sur le terrain. Pour la première fois, il contient les données des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), a précisé mardi l'Etat du Valais à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Des chiffres alarmants

En 2024, la police est intervenue à 457 reprises dans des cas de violences domestiques (+21% par rapport à 2022); les centres d'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ont reçu 1068 victimes de ces violences (+14%) et les structures d’hébergement d’urgence ont accueilli 154 personnes (+31%).

Les unités de médecine des violences (UMV) ont pris en charge 97 personnes (+23%). Quant à la prise en charge des personnes auteures de violence domestique, Caritas Valais a reçu 158 personnes pour des entretiens en 2024 (+68%).

Le 85% des auteurs sont des hommes

Les violences conjugales représentent une majorité des cas de violences domestiques en 2024, soit 93% des interventions de la police pour violences domestiques et 72% des victimes de violences domestiques reçues aux UMV.

Les personnes qui subissent ces violences sont principalement des femmes. Elles représentent 85% des cas selon les données de la police et 92% des personnes reçues par les centres LAVI. Les personnes présumées auteures sont des hommes dans 85% des cas.