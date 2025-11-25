DE
FR

Des chiffres alarmants
La violence domestique encore en hausse en Valais

La violence domestique en Valais connaît une hausse alarmante selon le dernier rapport statistique. En 2024, la police est intervenue 457 fois pour ces cas, une augmentation de 21% par rapport à 2022.
Publié: il y a 7 minutes
Partager
Écouter
Le Valais fait état d'une hausse alarmante des cas de violences conjugales en 2024. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La violence domestique continue de croître en Valais, selon le rapport statistique du canton en la matière. En 2024, la police est notamment intervenue 457 fois pour ce genre de faits.

Elaboré par l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) sur mandat de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF), ce rapport présente les données récoltées pour les années 2023 et 2024 auprès d’organismes actifs sur le terrain. Pour la première fois, il contient les données des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), a précisé mardi l'Etat du Valais à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Des chiffres alarmants

En 2024, la police est intervenue à 457 reprises dans des cas de violences domestiques (+21% par rapport à 2022); les centres d'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ont reçu 1068 victimes de ces violences (+14%) et les structures d’hébergement d’urgence ont accueilli 154 personnes (+31%).

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Les unités de médecine des violences (UMV) ont pris en charge 97 personnes (+23%). Quant à la prise en charge des personnes auteures de violence domestique, Caritas Valais a reçu 158 personnes pour des entretiens en 2024 (+68%).

Le 85% des auteurs sont des hommes

Les violences conjugales représentent une majorité des cas de violences domestiques en 2024, soit 93% des interventions de la police pour violences domestiques et 72% des victimes de violences domestiques reçues aux UMV.

Les personnes qui subissent ces violences sont principalement des femmes. Elles représentent 85% des cas selon les données de la police et 92% des personnes reçues par les centres LAVI. Les personnes présumées auteures sont des hommes dans 85% des cas.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus