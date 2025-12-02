ATS Agence télégraphique suisse
Les députés vaudois ont entamé l’examen du budget cantonal 2026. Pour l’instant, les échanges sont restés généraux, mais un premier constat s’impose: le projet présenté par le Conseil d’Etat ne satisfait aucun camp.
L'entrée en matière a donné lieu, mardi après-midi, à l'attendu duel de «grandes déclarations» entre la droite et la gauche, entre une partie de l'hémicycle réclamant une meilleure maîtrise des charges et une autre exigeant une hausse des revenus avec une augmentation des impôts pour les plus riches.
Pour mémoire, le projet de budget du Conseil d'Etat prévoit un déficit de 331 millions de francs, malgré des mesures d'économie (305 millions) et le recours à la fortune cantonale (493 millions).
