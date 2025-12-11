Le Conseil d'Etat vaudois et la Confédération ont signé un accord pour implanter l'école de police à Moudon. Le transfert depuis Savatan est prévu pour 2030-2032, après le départ de l'armée fin 2027.

L'école de police s’installera sur l’ancienne place d’armes de Moudon

Le Conseil d'Etat vaudois et la Confédération ont signé un accord de principe pour implanter l'école de police sur le site de la place d'armes de Moudon. Ce transfert pourrait se concrétiser dès les années 2030-2032. Les aspirants vaudois quitteront alors le site chablaisien de Savatan.

L'accord permet au canton d'engager une planification concrète pour le futur pôle de formation policière à Moudon, annonce jeudi le Conseil d'Etat dans un communiqué. Il prévoit une cession de la place d'armes sous la forme d'un droit de superficie. Cette cession est envisagée après le départ de l'armée, prévu fin 2027.

Pour rappel, la fin de l'Académie de police à Savatan a été décidée il y a plusieurs années déjà. Le site formait les aspirants valaisans, vaudois et genevois. Le Valais a quitté les lieux en premier, rapatriant en novembre cette formation à Grône (VS).

Pôle pluridisciplinaire?

Vaud envisage de déménager son école dans la Broye à l'horizon 2030-2032, sous réserve des travaux de transformation et de mise en conformité nécessaires, précise le communiqué. En attendant, la formation policière reste assurée à Savatan.

A Moudon, outre l'école de police, le canton étudie la possibilité d'élargir l'utilisation du site à d'autres partenaires du domaine sécuritaire, notamment certains services dits «feux bleus», de la protection de l'environnement ou encore des prisons. Vu sa surface, la place d'armes présente un potentiel important pour le développement d'un pôle de formation pluridisciplinaire. Un crédit d'études sera prochainement soumis au Grand Conseil.

Aussi des requérants

L'accord prévoit aussi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) conserve à Moudon son actuelle capacité d'urgence avec la halle multifonctions. Le SEM maintient ainsi des places d'hébergement pouvant être utilisées temporairement en cas d'augmentation des demandes d'asile.

De son côté, l'armée prévoit de déplacer de manière échelonnée ses activités sur la place d'armes de Chamblon, près d'Yverdon-les-Bains. Ce transfert interviendra dès le second semestre de 2027.

Les communes de Moudon et Syens, associée à la démarche, ont renoncé à leur droit de préemption sur la place d'armes. Pour ces communes, l'implantation du futur centre de formation représente une opportunité stratégique de développement régional, affirme le canton.