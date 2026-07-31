Après son live dangereux aux abords des rails à Epesses, MickelTV tente de s’excuser. Mais le streamer fribourgeois minimise les faits, avance de fausses informations et s’attire un sérieux rappel à l’ordre des CFF.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le streamer fribourgeois MickelTV a provoqué une polémique après un live diffusé le 29 juillet depuis les abords des voies ferrées à Epesses (VD), où il a mis sa vie en danger et perturbé le trafic ferroviaire.

Dans une vidéo publiée le 30 juillet, MickelTV a présenté des excuses tout en minimisant ses actes et avançant des faits erronés.

Les CFF rappellent que se trouver proche des rails hors des zones balisées est strictement interdit et extrêmement dangereux.

Solène Monney Journaliste Blick

Le buzz totalement inconscient de MickelTV aux abords des rails d’Epesses (VD) lui servira-t-il de leçon? Le streamer fribourgeois, connu pour multiplier les lives aussi dangereux que consternants, semble mesurer en partie la gravité de la situation après son passage au poste. «Ça sent très mauvais pour mon cul», lâche-t-il dans une nouvelle vidéo publiée jeudi 30 juillet sur Instagram.

La veille, MickelTV avait lancé un direct sur TikTok et YouTube depuis les abords de la voie ferrée, au bord du lac, entre Lausanne et Vevey. «Outre le fait que la personne sur la vidéo risquait sa vie, près de 13 trains ont été ralentis par cet acte», déplorait auprès de Blick Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.

Le Fribourgeois n’en est pas à son coup d’essai. C’est même devenu son concept. Il se filme en direct derrière un bureau installé dans des lieux dangereux, voire interdits. Le but de sa dernière vidéo? Présenter ses excuses aux CFF, à en croire la légende de la publication. Mais son contenu ressemble surtout à une tentative de justification, dans laquelle il minimise les faits et avance plusieurs informations erronées.

De danger en danger

Dès les premières secondes de la vidéo, MickelTV lâche deux énormités. «J’étais vraiment à deux ou trois mètres des voies de chemin de fer et je me trouvais dans un endroit totalement légal.» Les CFF démontent rapidement son argumentaire dans les commentaires, en rappelant une règle qui devrait pourtant sembler évidente à tout adulte. «Se trouver au bord des voies ou les longer en dehors des zones balisées est strictement interdit et extrêmement dangereux, au même titre que les traverser.»

Quelques mètres de distance ne suffisent d’ailleurs pas à écarter tout danger. «Le souffle du train peut déséquilibrer une personne se trouvant à proximité. Le temps de réaction n’est jamais suffisant une fois le train en vue», précisent les CFF.

MickelTV tente aussi de se justifier en soulignant qu’une gare se trouve une cinquantaine de mètres en amont. Et donc? «Je savais que les trains n’allaient vraiment pas vite à l’endroit où j’étais», minimise-t-il. Là encore, l’argument ne tient pas. «Tous les trains ne figurent pas dans les horaires publics et des convois circulent à tout moment. Le bruit d’un train n’est pas toujours audible depuis les voies», répondent les CFF. Tous les trains qui empruntent cette ligne ne s’arrêtent d’ailleurs pas à la gare d’Epesses.

Dans sa vidéo, le streamer persiste. Selon lui, il ne se met pas en danger et maîtrise parfaitement la situation. «Quand vous voyez des lives de moi dans des endroits bizarres, imaginez que c’est mon métier. C’est comme lorsque vous regardez des catcheurs. Ce qu’ils font est dangereux, mais c’est leur taf.» Au vu de la réponse des CFF, MickelTV ne semble pourtant pas maîtriser tous les paramètres de son prétendu métier. Au sein de l’ex-régie fédérale, sa période d’essai n’aurait sans doute pas fait long feu.

Des excuses… mais!

Le passage le plus sensé de la vidéo arrive lorsque MickelTV met en garde les internautes. «Encore une fois, je n’incite personne à reproduire ce que je fais dans le live. Je le dis au moins 150 fois: ne reproduisez surtout pas ce que je fais, c’est totalement débile et potentiellement illégal.»

Dans la foulée, il présente même ses excuses, tout en se contredisant une nouvelle fois sur la légalité de son installation. «Bref, même si je ne l’ai pas fait dans l’illégalité, je tiens quand même à m’excuser, parce que ça a causé des retards. Je crois que deux ou trois trains ont eu environ dix minutes de retard à cause de mon live.» En réalité, 13 trains ont été ralentis.

Le streamer finit aussi par reconnaître que les abords d’une voie ferrée, où des trains peuvent circuler à grande vitesse, n’étaient peut-être pas le lieu le plus adapté. «Avec le recul, ce n’était peut-être pas le meilleur endroit.» Mais au moment de renouveler ses excuses, il ne peut s’empêcher de conclure sur une nouvelle provocation. «Et même si vous ne les acceptez pas, eh bien, je m’en carre le cul.»

Un problème pris très au sérieux par les CFF

La sécurité aux abords des voies préoccupe fortement les CFF, qui ont publié cette semaine une vidéo de prévention sur ce thème sur les réseaux sociaux. En avril dernier, un adolescent de 15 ans avait perdu la vie après avoir été percuté par un train à la gare d’Allaman (VD).

Pour MickelTV, l’histoire ne s’est heureusement pas terminée aussi tragiquement. Mais ses ennuis pourraient être loin d’être terminés. En plus de la plainte déposée par les CFF, un rapport d’intervention a été établi et le streamer sera prochainement auditionné.