Un streamer fribourgeois a trouvé très intelligent de tourner une vidéo tout près des rails à Epesses (VD). Un train s'est arrêté pour l'engueuler, la police l'a arrêté et les CFF ont déposé plainte.

Près des rails pour une vidéo, cet influenceur romand est allé trop loin

Près des rails pour une vidéo, cet influenceur romand est allé trop loin

Léo Michoud Journaliste Blick

Il semble apprécier que ses conneries ne passent pas inaperçues. Le streamer fribourgeois MickelTV, relativement connu sur les réseaux sociaux, s’est fait arrêter par la police vaudoise, dans la soirée de ce mercredi 29 juillet. Il avait lancé un de ses lives sur TikTok et YouTube, depuis les abords des rails, au bord du lac, à Epesses (VD), entre Lausanne et Vevey.

Le jeune fribourgeois est un habitué des vidéos du genre: il se met en scène en train de diffuser une vidéo en direct depuis un bureau posé dans des endroits dangereux, voire illégaux. Cette fois, l’influenceur aux 79’000 followers sur Instagram est peut-être allé trop loin en se posant très proche des voies de chemin de fer.

Un train s’arrête pour l’engueuler

Se faire arrêter pour le buzz, c’est sans doute ce que recherche celui dont le pseudo a un temps été «MickelPlaideCoupable». Sur la vidéo postée sur son compte Instagram, on voit passer un petit train régional (R4) à pleine vitesse à quelques centimètres de lui. Le matériel vidéo, la petite table et les habits du jeune homme en tremblent.

Sur une autre vidéo qui a fait son chemin sur les réseaux sociaux, on voit un RegioExpress (RE33) s’approcher très lentement de l’influenceur. Jusqu’à ce que la locomotive s’arrête à sa hauteur. Le mécanicien l’engueule, en lui disant qu’il n’a rien à faire là et que la police arrive. «Ah, j’ai pas le droit?», feint de s’étonner MickelTV avant de couper sa vidéo.

« Outre le fait que la personne sur la vidéo risquait sa vie, près de 13 trains ont été ralentis par cet acte Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF »

Trafic ralenti, les CFF portent plainte

«Les CFF condamnent fermement cette mise en danger et cette entrave à la loi sur le chemin de fer», déclare Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Il confirme ce jeudi à Blick les circonstances de «cette mise en danger» et annonce que son employeur dépose plainte contre le jeune homme.

«Outre le fait que la personne sur la vidéo risquait sa vie, près de 13 trains ont été ralentis par cet acte, déplore le porte-parole. La police cantonale a été avertie et a appréhendé le contrevenant.» En effet, la police cantonale vaudoise indique qu’une patrouille de Police Lavaux s’est rendue sur les lieux.

Arrêté, puis relâché

«Cette personne a été interpellée aux alentours de 21h45, détaille Alexandre Bisenz, porte-parole des forces de l’ordre. Il a été conduit au poste pour un contrôle puis laissé aller.» En plus de la plainte déposée, un rapport d’intervention a été établi et MickelTV sera prochainement auditionné, ajoute la police.

La sécurité aux abords des voies préoccupe fortement les CFF, qui ont publié cette semaine une vidéo de prévention consacrée à ce thème sur les réseaux sociaux. En avril dernier, un adolescent de 15 ans avait perdu la vie après avoir été percuté par un train à la gare d’Allaman (VD).