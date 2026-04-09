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Accident mortel
Un adolescent de 15 ans meurt percuté par un train à Allaman

Un adolescent de 15 ans a perdu la vie mercredi soir en gare d’Allaman, après avoir été heurté par un train direct en direction de Lausanne. Le Ministère public a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Le jeune homme aurait traversé les voies ferrées.
Photo: KEYSTONE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un drame s’est noué mercredi 8 avril 2026 en soirée à la gare CFF d’Allaman. Un adolescent de 15 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un train direct circulant en direction de Lausanne. Malgré l’intervention rapide des secours, l’adolescent est décédé sur place.

Selon la police vaudoise, l’accident s’est produit peu avant 19h50. Le jeune homme, un ressortissant suisse domicilié dans la région, se trouvait avec un groupe d’autres jeunes à la gare. Pour des raisons que l’enquête devra éclaircir, il a traversé les voies ferrées au moment où arrivait le convoi.

Enquête ouverte

Plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la police région Morges ont été mobilisées, ainsi que la brigade de police scientifique, une ambulance, un véhicule du SMUR et le service du feu des CFF.

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Le Ministère public a été informé et une procureure a ouvert une enquête. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie vaudoise.

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