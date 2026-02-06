DE
Accident en Argovie
Un jeune de 18 ans meurt électrocuté sur le toit d’un train

Un jeune de 18 ans est mort électrocuté jeudi soir à Beinwil am See (AG) après avoir grimpé sur le toit d'un train avec un ami. Projeté au sol, son camarade de 17 ans est indemne mais pris en charge psychologiquement.
Publié: il y a 58 minutes
Un jeune de 18 ans est décédé sur le toit d'un train en Argovie.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie jeudi soir à Beinwil am See (AG) alors qu'il se trouvait avec un ami sur le toit d'une rame ferroviaire régionale qui cheminait en direction de Mosen (LU). Il a été électrocuté et projeté au sol. Son camarade est indemne.

La police argovienne a été informée vers 19h30 que deux «surfeurs de train» se trouvaient sur le toit d'un train qui circulait alors entre Beinwil am See et Mosen sur une ligne des CFF, indique-t-elle vendredi. Les premiers éléments d'enquête révèlent que le duo avait grimpé sur la rame en gare de Lenzburg (AG).

Enquête ouverte

A la hauteur de Beinwil am See, le malheureux s'est approché de trop près d'éléments de la rame transportant le courant électrique. Il a été électrocuté mortellement et a été projeté du toit de la rame sous l'effet du choc. Son camarade âgé de 17 ans a été pris en charge par une cellule psychologique.

Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame. Un accident mortel de ce type s'était déjà produit le 24 janvier en gare de Zofingue (AG). Un adolescent de 17 ans avait grimpé en pleine nuit sur un train marchandises et avait été électrocuté.

Il est interdit de marcher sur des voies ferroviaires et de grimper sur des wagons, rappelle la police argovienne. Les lignes de contact et la circulation des trains constituent un danger de mort pour toute personne qui s'y aventure.

