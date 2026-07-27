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Voyage houleux vers Lausanne
Les CFF portent plainte contre les ultras de GC

Des fans de Grasshopper ont causé des problèmes dans le train qui les menait à Lausanne, samedi, pour la reprise de la Super League. Les CFF contre-attaquent.
Publié: il y a 26 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Les fans de GC, ici lors d'un match contre Aarau en mai dernier, ont posé des problèmes lors de leur voyage à la Tuilière.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF ont déposé une plainte pénale après le blocage samedi d'un train par des supporters du club de football des Grasshoppers sur la ligne Zurich-Berne. Les fans ont actionné le frein d'urgence au moins 15 fois et déclenché l'alarme incendie.

Au total, 85 trains ont été perturbés par ce blocage, a déploré l'ex-régie fédérale dans un communiqué publié lundi. Selon elle, les retards cumulés se sont élevés à six heures et 25 minutes. En outre, les supporters n'ont pas utilisé les voitures qui leur étaient réservées.

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Dans leur communiqué, les CFF ont nié toute réduction systématique du nombre de trains de supporters. Ils assurent qu'ils continueront à mettre à disposition des trains pour les matches de Super League pour les groupes à partir de 400 personnes.

Pour les groupes plus petits, des réservations de groupe sont effectuées sur des trains de ligne. L'entreprise estime les coûts non couverts liés à ces trains à plus de quatre millions de francs par an. A quoi s'ajoutent les frais causés par des actes de vandalisme.

«Conséquences bien définies»

Pour la saison 2026-2027 qui a débuté ce week-end, un code de conduite a été mis en place. Il prévoit «des règles claires et des conséquences bien définies» en cas d’infraction. Selon la gravité, cela peut aller de l’évacuation de la voiture à l’annulation de trains en passant par une action en justice.

Les trains de supporters ne circulent que si des trains réguliers roulent au même moment. S’il n’y a plus de relation régulière de transports publics à la fin du match, les clubs et associations de supporters peuvent commander des trains charter.

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