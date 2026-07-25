Des supporters de Grasshopper ont brièvement paralysé un train IC des CFF samedi en direction de Lausanne, où le match a lieu à 18h. Sur la ligne reliant Zurich à Berne, ils ont actionné à plusieurs reprises le bouton d'arrêt d'urgence et déclenché l'alarme incendie.

Les fans de GC provoquent le chaos dans le train en direction de Lausanne

Les fans de GC provoquent le chaos dans le train en direction de Lausanne

Wiebke Köhne

Pour une lectrice de Blick, le trajet en train vers Berne s'est transformé en véritable parcours du combattant ce samedi après-midi. Au moment où elle s'entretient avec notre rédaction, l'IC81 est immobilisé depuis une vingtaine de minutes devant le tunnel du Grauholz, aux portes de Berne. «Je n'ai aucune idée de quand nous repartirons», confie-t-elle. En arrière-plan, les soupirs et les protestations des autres voyageurs se font clairement entendre.

Plus tôt durant le trajet, le train s'était déjà arrêté à plusieurs reprises. En cause: des supporters des Grasshoppers, qui auraient volontairement déclenché plusieurs freins d'urgence sur le chemin de leur match à Lausanne (coup d'envoi à 18h contre le LS). Cette action visait à protester contre les Chemins de fer fédéraux suisses. Sur un tract distribué à bord, les supporters dénoncent le fait que «les CFF réduisent systématiquement le recours aux trains spéciaux».

Les supporters dénoncent la réduction des trains spéciaux

Selon ce document, les CFF auraient décidé, à l'occasion de la reprise de la Super League, de limiter au maximum les trains supplémentaires destinés aux supporters.

Les auteurs du tract affirment vouloir rappeler qu'il est préférable de séparer les supporters de football des autres voyageurs. Sans cette distinction, expliquent-ils, les fans rencontreraient davantage de difficultés pour se rendre aux matches à l'extérieur, tandis que les autres passagers seraient contraints de subir l'ambiance festive des supporters. Une situation perdante pour tout le monde, selon eux. Le message est clair: les réclamations doivent être adressées aux CFF.

La lectrice interrogée ne partage toutefois pas cette analyse. « Je comprends que les CFF veuillent réduire le nombre de trains spéciaux lorsqu'ils sont saccagés après pratiquement chaque match », estime-t-elle.

Les autorités sont intervenues

Contactés par Blick, les CFF ont confirmé les incidents. Le train s'est immobilisé à quatre reprises. Outre plusieurs déclenchements du frein d'urgence, une alarme incendie s'est également déclenchée en raison de fumée de cigarette.

L'incident a entraîné le blocage de la ligne concernée. Plusieurs trains ont dû être déviés via Langenthal et Burgdorf, provoquant des retards ainsi que des suppressions de correspondances. Les CFF n'ont en revanche pas encore réagi aux accusations concernant la réduction des trains spéciaux.

Des agents de la police des transports, épaulés par la police cantonale bernoise, ont été déployés à la gare afin de sécuriser la situation. La police bernoise a confirmé cette intervention. Selon les CFF, les supporters ont finalement été autorisés à poursuivre leur voyage vers Lausanne.

La direction du Grasshopper Club Zurich a indiqué à Blick avoir pris connaissance des incidents survenus durant le déplacement vers Lausanne. «Nous procédons actuellement à une analyse complète des événements en collaboration avec les CFF, les autorités compétentes et les représentants des supporters. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes concernées», a fait savoir le club zurichois.