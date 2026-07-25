Malgré le but d'un jeune Vaudois, le LS manque sa reprise

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Faux départ pour le Lausanne-Sport. Pour son premier match de l'exercice 2026/27 et sous les yeux de Dan Ndoye, le LS a été tenu en échec par Grasshopper (1-1), samedi à la Tuilière. L'arrivée d'un nouvel entraîneur, Luka Elsner, durant l'été n'a pas permis de chasser tous les nuages qui s'étaient installés au dessus des Plaines-du-Loup en fin de saison dernière. Et ce, malgré une première heure convaincante sur le plan défensif.

«Gagner le premier match, c’est fondamental.» Le discours de l’entraîneur était clair, le plan de jeu également. Un 4-2-3-1 compact et placé bas sur le terrain, afin de laisser des espaces en contre pour la pépite Omar Janneh, soutenue par Beyatt Lekoueiry, Nathan Butler-Oyedeji et Ibrahim Bah Mendes, préféré à Florent Mollet. Résultat, une entame de match peu animée, hormis une bonne sortie de Justin Hammel dans les pieds de Bah Mendes (13e) et une frappe de Janneh dans la surface, contrée par le portier zurichois (14e). Côté visiteur, il n'a manqué que quelques centimètres à Samuel Krasniqi pour reprendre un centre venu de la droite (15e). Pas de quoi s'enflammer.

Une première pour Ibrahim Bah Mendes

L'arrivée tardive des supporters de GC, qui avaient causé de gros problèmes durant leur voyage en train, n'a pas dynamisé la rencontre, sur le terrain du moins. L'ambiance mise par les deux kops a permis aux 5878 personnes présentes pour cette reprise de la Super League de ne pas s'endormir dans le quart d'heure suivant. Jusqu'au coup d'éclat de Bah Mendes. Servi sur une touche, l'ailier de 20 ans a éliminé son défenseur d'un grand pont avant de trouver le petit filet de Hammel pour l'ouverture du score du LS pour son premier tir cadré (31e). Une belle manière pour ce «gamin d'ici» de fêter sa première titularisation dans l'élite.

Omar Janneh a ensuite eu une grosse occasion de doubler la mise, mais il s'est heurté au dernier rempart des Sauterelles (38e). Une réussite qui aurait probablement été annulée par la VAR, la pépite espagnole paraissant hors-jeu sur le service de Butler-Oyedeji. Le deuxième but vaudois a bien failli tomber au retour des vestiaires, mais la frappe de Bah Mendes, joueur le plus en vue de la rencontre, n'est passée qu'à quelques centimètres à côté du poteau de Hammel (46e).

GC touche le poteau

Le LS réalisait le match qu'il voulait, neutralisant les offensives zurichoises et se montrant l'équipe la plus menaçante. Mais il restait encore à doubler la mise. Car, comme l'a montré le tir de Krasniqi dans un angle fermé et bien repoussé par Melvin Mastil (54e), la troupe de Luka Elsner n'était pas à l'abri. Janneh, dans un effort solitaire, a trouvé le petit filet extérieur de GC (58e) mais les Vaudois n'étaient pas assez inspirés offensivement pour s'offrir une fin de match sereine.

Et les visiteurs ont fini par en profiter. La frappe de Luka Mikulic s'est écrasée sur le montant de Mastil, tandis que Luke Plange, qui avait bien suivi, n'a pas cadré sa reprise (74e). Ce n'était que partie remise. Les Zurichois ont rétabli la parité grâce à une frappe de Samuele Bengondo depuis l'orée de la surface (80e). Une égalisation méritée, dans la mesure où le LS s'est un peu endormi après l'heure de jeu.

Les supporters vaudois ne savaient pas trop à quoi s’attendre avant cette reprise du championnat. Ils ont pu voir sur quelles bases voulait construire Luka Elsner. Une équipe solide défensivement et compliquée à bouger, qui compte sur les fulgurances de ses attaquants pour faire la différence. L’entraîneur slovène a repris une équipe en difficulté. Il s’est attelé à lui redonner confiance défensivement. Cela a tenu une bonne heure. Bien sûr, sur le plan offensif, le LS doit faire beaucoup mieux. Mais il faut laisser du temps. Il faudra en faire plus samedi prochain, sur la pelouse du FC Bâle, pour remporter la victoire.