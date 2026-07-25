Malgré une entame de match solide, le Lausanne-Sport a dû se contenter d'un point lors de la reprise de la Super League face à GC (1-1). Les Vaudois se sont quelque peu endormis après le thé.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

De la déception. C’est le sentiment qui animait les Lausannois après le nul contre Grasshopper, samedi, pour la reprise de la Super League (1-1). «On voulait mieux faire, on voulait prendre les trois points, gagner ce match pour bien commencer la saison», explique Olivier Custodio. Le LS avait pourtant maîtrisé la première période. «On a eu les meilleures situations, poursuit le capitaine vaudois. On marque ce but et, derrière, on concède très peu d’occasions. Mais en deuxième mi-temps, ils ont changé quelque chose et on a eu du mal à s’adapter.» A la pause, Peter Zeidler a revu son plan de jeu et effectué deux changements, GC passant en 4-4-2.

«Je ne suis pas satisfait de l’ensemble de la seconde période, abonde le nouvel entraîneur lausannois, Luka Elsner. Notre regret sera d’avoir passablement reculé, mais sans forcément être très compacts.» Les espaces se sont ouverts, à l’image du tir de Luka Mikulic sur le montant (64e). Un avertissement sans frais qui a été suivi par l’égalisation zurichoise, sur une touche rapidement jouée et conclue par une frappe de Samuele Bengondo (81e). «Ce moment symbolise cet état d’esprit où on est un peu moins solides et concentrés qu’en première période», souligne le coach.

Ibrahim Bah Mendes n'en pouvait plus

Le LS a notamment commencé à flancher après la sortie d’Ibrahim Bah Mendes, meilleur joueur sur la pelouse et auteur de son premier but en Super League à l’occasion de sa première titularisation dans l’élite. «Il ne pouvait plus continuer», a expliqué l’entraîneur au moment d’évoquer le remplacement du «gamin d’ici» de 20 ans par Konrad de la Fuente à la 59e. «Je suis très content de lui. Personne ne l’attendait vraiment à ce niveau-là aujourd’hui. Il a des caractéristiques fortes sur lesquelles on a pu s’appuyer. Mais il n’a pas l’habitude d’enchaîner autant de répétitions de sprints. Quand il est sorti, on a perdu cette qualité de profondeur et cela nous a fait mal.» D’autant plus que les remplaçants lausannois n’ont pas apporté le boost espéré.

«On a très peu été dangereux en seconde période, regrettait également Luka Elsner. Pourtant, il y avait de la place et des situations de combinaisons très ouvertes. Mais on n’a pas transformé cela en situations de but. On a besoin d’avoir des joueurs offensifs qui peuvent faire des différences et exploiter les espaces ouverts.» Les Vaudois n’ont pas su le faire, laissant filer les trois points. Tout le monde était toutefois d’accord pour dire que ce score de parité était juste et logique. «Je pense qu’on peut dire que la première période est pour nous, la deuxième plutôt pour eux», résume Olivier Custodio.

«Une vraie avancée»

Le LS a toutefois réussi des choses sur lesquelles il pourra s’appuyer pour la suite de la saison. «En première période, on a été très solides défensivement, a apprécié le capitaine. On a bien varié entre le jeu court et le jeu long. C’est un point sur lequel il faudra s’appuyer.» «Quand on était en place, on a donné l’impression que l’autre équipe ne produisait pas grand-chose, ajoute l'entraîneur. Et pour moi, c’est une vraie avancée avec ce groupe.» La première pierre du projet Luka Elsner est posée.

Même s’il jouait à domicile, contre un adversaire qui, a priori, devrait davantage lutter pour le maintien que pour le titre, le Lausanne-Sport a opté pour une attitude défensive, misant sur les contre-attaques. Est-ce le visage que va présenter la troupe de Luka Elsner tout au long de la saison? «Cela dépendra des matches, répond Olivier Custodio. Chaque adversaire est différent. Il faudra qu’on sache s’adapter.» Lors des deux rencontres suivantes, à Bâle samedi prochain puis à domicile contre YB dans deux semaines, le club vaudois devra se montrer à la fois très solide défensivement et tranchant offensivement s’il entend grappiller quelques points. Deux tests qui permettront de mieux jauger ce nouveau LS.