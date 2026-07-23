Luka Elsner s'apprête à diriger le Lausanne-Sport pour la première fois en match officiel ce samedi face à GC (18h à la Tuilière). Avec une seule envie en tête à court terme: gagner. Le point avec le coach du LS avant ce rendez-vous déjà important.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cette fois, c’est parti! Présenté officiellement le 16 juin au Lausanne-Sport, Luka Elsner a eu une préparation entière pour faire passer ses idées à son groupe, lequel n’a pas énormément bougé pour l’instant. Sont partis pour l'heure: Karlo Letica (fin de contrat), les joueurs en prêt Gabriel Sigua, Theo Bair, Enzo Kana-Biyik et Gaoussou Diakité, ainsi que Sékou Fofana, récemment transféré à Auxerre. Parmi les joueurs en fin de prêt, seul Diakité avait eu du temps de jeu conséquent au printemps.

Les seules arrivées, pour l’heure, sont représentées par des retours de prêt, notamment celui du gardien Melvin Mastil et de l’ailier Konrad de la Fuente. D’autres renforts pourraient suivre très vite, potentiellement encore cette semaine, mais le fait est que le début de mercato a été très calme du côté du LS. Suffisant pour battre Grasshopper ce samedi (18h) à la Tuilière pour la reprise du championnat? Blick est allé poser la question, et quelques autres, à Luka Elsner cette semaine lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le bilan de la préparation

Le LS a conclu sa préparation par un succès 3-0 face à Yverdon et son coach estime avoir pu bien travailler depuis la mi-juin. «J’ai trouvé un groupe en demande, investi, qui a découvert une autre méthodologie de travail et de fonctionnement, et qui s’y est adapté», explique le Slovène, impatient d’affronter GC samedi.

«Je pense qu’athlétiquement, nous sommes prêts à répondre aux demandes des premiers matches. Globalement, je suis très satisfait de la préparation, notamment sur le plan défensif. Je nous trouve solides», assure-t-il, tout en restant mesuré dans ses propos. «Le vrai révélateur, ce sont les matches de compétition. La préparation, c’est bien, mais en match officiel tu découvres autre chose chez tes joueurs.»

Ce match face à Grasshopper

GC ayant connu tellement de changements, il est difficile de savoir à quoi s’attendre ce samedi de la part des Sauterelles. «On a fait le maximum pour les analyser», assure Luka Elsner, qui n’envisage pas autre chose que les trois points à la Tuilière.

«Le premier match est fondamental, on doit se donner les moyens de prendre les trois points et je crois qu’on l’a fait, enchaîne-t-il. Ce samedi, on doit gagner, c’est tout. C’est la base de mon métier d’entraîneur. Si on ne pense qu’à la bonne performance, on oublie l’essentiel, même si le chemin compte aussi. Au fil des mois, on veut faire en sorte que le stade se remplisse, que les supporters aiment cette équipe. On veut être attractifs pour notre environnement, mais ce qui nous guide en premier lieu, c’est l’aspect résultats et compétition.»

La stabilité de l’effectif, un avantage au début

Le mercato du LS n’ayant pas encore véritablement commencé, l’effectif est resté relativement stable. Sur les dix-sept joueurs ayant battu Yverdon lors du dernier match, quinze étaient déjà au club en mai. Et les deux autres (Melvin Mastil et Ibrahim Bah Mendes) étaient déjà sous contrat.

«C’est un avantage, clairement. On gagne du temps», reconnaît Luka Elsner. «Il y a eu quelques départs importants, dont celui dernièrement de Sekou Fofana, mais le coeur de l’équipe est resté. On a pu implanter cette nouvelle méthodologie à un groupe qui se connaît bien, c’est un atout.» Et cela pourrait avoir son importance en début de championnat, lorsque d’autres effectifs apprennent encore à se connaître.

Le mercato n’est de loin pas fini

Stéphane Henchoz l’avait dit sans détour à Blick en fin de saison dernière: plusieurs joueurs ont un bon de sortie, en cas d’offre satisfaisante. Le directeur sportif avait cité les noms de Brandon Soppy, Kevin Mouanga, Karim Sow, Sekou Fofana, Jamie Roche et Beyatt Lekoueiry. Tous sont encore là, à l’exception du latéral gauche. Mais tous sont susceptibles de partir, tout comme Omar Janneh, pour lequel il faudra cependant lâcher plusieurs millions.

Luka Elsner est-il inquiet? «Je suis concentré sur la compétition et sur le fait de préparer le début de saison. Il est possible qu’on puisse avoir des départs, mais je sais qu’ils seront comblés par des joueurs au potentiel similaire, ou supérieur. Pour toutes les questions liées au recrutement, elles sont à poser à Stéphane Henchoz, mais ce que je peux vous dire, c’est que nous sommes tout à fait alignés sur quels secteurs nous devons nous améliorer et où on doit amener de la concurrence et de la profondeur à l’effectif.»

Lesquels, précisément? «Le départ de Sékou Fofana ouvre une brèche à gauche. Nous avons sans doute des besoins à mi-terrain et en ce qui concerne les ailiers», détaille-t-il volontiers. Un jeune défenseur central est également en approche. «Ce qui compte, c’est qu’en cas de départ, on ait un plan pour le compenser. Je suis confiant et serein», lâche le Slovène.

Melvin Mastil part avec une longueur d’avance

Karlo Letica étant parti, le LS a besoin d’un nouveau numéro 1. Et celui-ci était déjà sous contrat avec le club vaudois, tout en ayant gardé les cages de Nyon et en étant élu meilleur gardien de Challenge League la saison dernière. Il s’agit bien sûr de Melvin Mastil, lequel a manqué l’immense majorité de la préparation puisqu’il se trouvait à la Coupe du monde avec l’Algérie, mais était titulaire contre Yverdon. Un signal clair.

«Melvin sera titulaire ce samedi contre Grasshopper», dévoile Luka Elsner. «On a envie de lui donner la possibilité de s’exprimer, de lui faire confiance. Maintenant, on verra l’évolution de la saison», laisse cependant ouvert le technicien, visiblement séduit par le professionnalisme de Thomas Castella.

«Thomas a été excellent durant toute la préparation. Il est une personnalité exemplaire et est un caractère essentiel à notre vestiaire et à notre club. Son impact et son intelligence, couplés à sa capacité à répondre présent dans les cages, sont à valoriser. Avec Emilien Grosso, Thomas Castella et Melvin Mastil, nous sommes très très bien armés. Je suis très satisfait de notre groupe de gardiens.»

Le capitaine sera Olivier Custodio

Pas de changement pour ce qui concerne le brassard: Olivier Custodio le conserve solidement accroché au bras. «Oli est le capitaine, je vous le confirme. Il aura des suppléants, qui seront des joueurs qui incarnent le Lausanne-Sport et ses valeurs.» Qui? «Je préfère garder leur nom à l’interne de l’équipe.»

Omar Janneh, un potentiel de Champions League

Avec neuf buts en vingt matches depuis son arrivée à Lausanne, Omar Janneh a marqué les esprits, surtout qu'il n'a pas encore fêté ses 20 ans. Et Luka Elsner est conscient d'avoir un joueur à fort potentiel dans sa nouvelle équipe.

«Il a des paliers à franchir, notamment au niveau de la constance. Il a été excellent quand il est arrivé, puis un peu moins. Il faut que son niveau du début soit son standard, sa norme. Il y a des points sur lesquels il peut s'améliorer, notamment sur la partie défensive. Comment presser, comment être efficace, comment aider l'équipe au mieux... Je veux l'aider à atteindre un niveau de Champions League, parce que c'est un joueur qui a ce potentiel-là», assure Luka Elsner.

«Il a participé à tous les entraînements depuis le début de la saison et je vois un joueur en demande de progression. Il est jeune, on doit le protéger. Si l'humilité fait partie de son travail et de son quotidien, s'il a une remise en question constante, alors il pourra y arriver», enchaîne le technicien slovène, qui voit en Omar Janneh un pur attaquant central. «On doit lui apporter du soutien, trouver les joueurs qui le fournissent en ballons. Il est complet, il peut être dangereux en rupture ou dans le jeu de position. Mais nous n'allons pas le mettre sur un piédestal, au contraire. Il doit travailler, comme les autres.»

Le style de jeu du Lausanne-Sport

Luka Elsner ne débite pas le discours-type d’un entraîneur sur la possession à outrance et la nécessité de faire vivre le ballon. Le technicien se veut plus nuancé sur la question. «Je veux une équipe active et attractive. Oui, on va essayer de maîtriser le jeu, mais cela inclut la contre-attaque, une arme essentielle, dans le championnat de Suisse peut-être encore plus qu’ailleurs. Je veux une équipe vivante, qui s’entraide, qui ait l’esprit de sacrifice et qui représente un mélange entre la haute intensité et la maîtrise technique. Et je le redis: la contre-attaque est un élément-clé.»

Lausanne est slovène!

Deux clubs professionnels à Lausanne, deux entraîneurs slovènes! Voilà qui a de quoi intriguer, surtout que le coach du SLO Dalibor Stevanovic et Luka Elsner se connaissent très bien et ont déjà joué ensemble, notamment en sélection. Blick a retrouvé la trace d’une rencontre en Suède, en mai 2008, lors duquel les deux hommes ont figuré ensemble sur la feuille de match.

«Oui, mais nous nous connaissions déjà, on avait joué ensemble à Domzale pendant une saison, voire un peu plus, juste avant qu’il parte en Espagne», dévoile Luka Elsner. Les deux hommes se sont d’ailleurs déjà vus à Lausanne. «Lorsque je suis venu discuter la première fois, je l’ai rencontré le soir-même. On est très proches, mais ces dernières semaines, nous étions chacun concentrés sur notre préparation. On va se voir souvent ces prochains mois, je n’ai aucun doute.»

Lorsqu’ils se voient, les deux techniciens parlent en slovène, leur langue natale. «Mais j’ai été épaté par son niveau de français. Je l’ai félicité d’ailleurs. Ce n’est pas une langue simple pour nous, les gens de l’ex-Yougoslavie, mais il la maîtrise très bien.» Luka Elsner aussi, mais avec moins de mérite sur le plan de la linguistique, puisqu’il a grandi à Nice.