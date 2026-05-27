La demi-finale de la Coupe de Suisse entre les Stadistes et Grasshopper avait dégénéré. Le club zurichois a été sanctionné d'une grosse amende. Stade-Lausanne-Ouchy passera également à la caisse.

Le SLO sanctionné à cause du comportement de ses fans en Coupe

Le SLO sanctionné à cause du comportement de ses fans en Coupe

Blick Sport

Les débordements survenus lors de la demi-finale de la Coupe de Suisse entre Stade-Lausanne-Ouchy et Grasshopper, le 18 avril dernier à la Pontaise, ne resteront pas sans suite. Mercredi, la Commission de contrôle et de discipline (CCD) de l’ASF a rendu son verdict. Les deux clubs ont été sanctionnés, mais pas de la même manière.

La CCD a prononcé une amende de 6400 francs l'encontre du club vaudois en raison du comportement de ses supporters à l’intérieur du stade, où des engins pyrotechniques avaient notamment été allumés. Des infractions du club liées aux prescriptions de sécurité ont également été constatées. Le club zurichois a, lui, été plus lourdement puni.

Amende de 60'100 francs

Le secteur des ultras de GC sera fermé pour les deux prochains matches de Coupe à domicile. Cette peine est assortie d'un sursis avec une période probatoire de deux ans. «En cas de non-respect de cette période probatoire ou de récidive d’un incident d’une gravité similaire, la fermeture de secteur avec sursis sera appliquée», écrit l'ASF dans un communiqué. Les Sauterelles écopent également d'une amende de 60'100 francs.

Le SLO déplorait les déprédations suivantes: «Mise en danger de spectateurs, tentatives d'intrusion, dégradations matérielles importantes, bâches incendiées, sièges brûlés et détruits ainsi que des vols, notamment des caisses de buvettes». Pendant les neuf minutes de temps additionnel, des supporters de GC n'avaient cessé de lancer des engins pyrotechniques vers la pelouse. Après le coup de sifflet final, quelques uns avaient même tenté de forcer l'entrée des vestiaires. La petite tente où le Stade-Lausanne-Ouchy vendait les tickets boisson et nourriture avait été mise à sac. Une plainte pénale avait alors été déposée.