Fin de match chaotique à la Pontaise

La situation a dégénéré en demi-finale de Coupe de Suisse entre le SLO et Grasshopper. Après le deuxième but stadiste, des fans zurichois sont entrés sur la pelouse pour en découdre.

Thomas Freiburghaus

Les supporters de Grasshopper vivent une saison franchement compliquée. Alors en se rendant à la Pontaise pour la demi-finale de la Coupe de Suisse, ils espéraient sans doute se changer les idées et prolonger ce rayon de soleil dans leur saison. Ils étaient d'ailleurs plusieurs milliers à être venus garnir les tribunes lausannoises de bleu et de blanc.

Vasco Tritten célèbre devant les ultras zurichois

Problème: leurs protégés n'ont pas assuré sur le terrain. Après avoir encaissé le 1-0 à la 51e, GC s'est retrouvé à dix et a finalement pris le deuxième sur un corner direct, dans le temps additionnel.

Vasco Tritten, deuxième buteur du match, est allé célébrer son but directement devant le secteur visiteurs. «C’est l’émotion, je n’ai pas calculé. Je n’ai même pas levé la tête, je suis allé célébrer devant GC», disait le Genevois après le match.

1:13 Une demi-finale folle! Vasco Tritten marque et provoque les fans de GC

Sauf que le moment a servi de déclencheur aux fans zurichois, parmi lesquels certains ont enjambé les barrières pour aller sur la pelouse, en découdre avec les joueurs du SLO. «Ça a fait un petit frisson», avoue Vasco Tritten. Son coéquipier Malko Sartoretti va plus loin: «On a tous eu peur, on est repartis en courant.»

Les débordements ont continué après la partie

Les joueurs ne sont pas les seuls à avoir craint pour leur sécurité. Un modeste cordon de stadiers était là pour rétablir le calme. Croisés après le match, deux d’entre eux nous avouent avoir eu peur. Heureusement, les joueurs du SLO ont pu repartir sans égratignure et la partie a pu aller à son terme.

Pendant les neuf minutes de temps additionnels, les supporters de GC n'ont cessé de lancer des engins pyrotechniques vers la pelouse. Puis, leurs joueurs sont venus les saluer, têtes basses. La confrontation a duré, les jets de bières et de pétards aussi. Jusqu'à ceux en direction d'Alain Sutter, directeur sportif des Sauterelles. Des supporters de GC ont également tenté de pénétrer dans les vestiaires de la Pontaise.

Puis, les débordements ont pris dans les rues attenantes à la Pontaise. Certains supporters sont restés un moment bloqués dans le stade, par peur de sortir, pendant que des engins pyrotechniques étaient jetés vers le car zurichois.