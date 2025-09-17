Dernière mise à jour: il y a 2 minutes

En pleine crise budgétaire, le Conseil d’État vaudois a dépensé plus de 119’000 francs entre janvier et juillet 2025 pour des limousines privées avec chauffeur. Un luxe difficile à justifier alors que le canton doit économiser des centaines de millions.

En pleine austérité, le Conseil d'Etat vaudois s'offre des virées en limousine à prix d'or

1/2 Le transport d'Isabelle Moret et de Christelle Luisier à Davos à coûter plus de 10'000 francs (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

Le Canton de Vaud traverse une crise financière: déficit de 369 millions en 2024 et jusqu’à 400 millions d’économies à trouver d’ici 2026. Cela n’a pourtant pas empêché le Conseil d’Etat de confier le transport de ses ministres à l’entreprise First Class Limousine Services SA. Un service de limousines privées avec chauffeur, facturé plus de 119'000 francs entre janvier et juillet 2025, révèle «24 heures» mardi 16 septembre

Ce service haut de gamme a été inauguré par la présidente du gouvernement vaudois Christelle Luisier et sa collègue Isabelle Moret en janvier lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos. Coût du déplacement? 10’245 francs. Les ministres PLR n’ont pas partagé la même voiture, ni à l'aller, ni au retour. Isabelle Moret y est restée un jour de plus que Christelle Luisier.

Le Canton se justifie

Le Canton reconnaît qu’il n’était «pas optimal» d’affréter deux véhicules séparés, mais invoque des «imprévus de dernière minute» dans les agendas. D’autres ministres ont également eu recours à ce service, certains ayant toutefois réduit son usage après avoir découvert les montants des premières factures. La Chancellerie défend néanmoins ce choix, assurant qu’il s’agit de «l’offre économiquement la plus avantageuse».

Une défense qui contraste avec la directive officielle recommandant les transports publics. Un billet Lausanne–Davos en première classe coûte à peine plus de 100 francs.