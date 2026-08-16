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Le public était ravi
Des centaines de vieux tracteurs admirés à Vucherens

Un défilé de 800 vieux tracteurs et machines agricoles a marqué la fin de la Rencontre nationale dimanche à Vucherens (VD). L’événement a mêlé passion et tradition, attirant des participants de toute l’Europe.
Publié: 15:08 heures
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
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Quelque 800 engins agricoles ont défilé à Vucherens dimanche pour clore 4 jours de fête.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un défilé a marqué dimanche la dernière journée de la Rencontre nationale des vieux tracteurs à Vucherens (VD). Plusieurs centaines d'engins ont parcouru les sept kilomètres du parcours en direction de la forêt, devant un public nombreux et ravi.

Des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des lieuses, quelques vieilles voitures et camions: quelque 800 engins en tous genres ont pris le chemin de la Broye vaudoise pour participer aux quatre jours de festivités comprenant exposition et défilé, qui ont démarré jeudi, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Soirée fondue, cors des Alpes, sonneurs de cloche et fanfare, entre autres, ont agrémenté la fête.

Course de tracteurs pour enfants

«Les engins agricoles viennent de toute la Suisse, mais aussi d'Italie, de France et de Belgique», a expliqué à Keystone-ATS Jean-François Perroud, le président du comité d'organisation. Beaucoup de participants habitent la région, mais une septantaine d'inscrits, par exemple, viennent du canton de Berne.

Quel âge ont ces vénérables machines? «On aime bien que les tracteurs aient 30 ans ou plus», confie Jean-François Perroud. Un marché artisanal comprenant plus d'une quarantaine de stands et une course de tracteurs pour enfants complétaient le programme.

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La manifestation était organisée par la société «Les Amis des Vieux Tracteurs du Jorat et environs», née en 2018. Elle vise à créer des rassemblements festifs, conserver et remettre en état les vieilles machines et échanger des compétences entre passionnés. Sa dernière exposition remonte à 2023 où plus de 350 tracteurs et des dizaines de machines agricoles étaient présentés devant plusieurs milliers de visiteurs venus de toute la Suisse.

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