Les cantons romands sont tous des mauvais élèves de l'alcool au volant

Léo Michoud Journaliste Blick

Les cantons romands restent les mauvais élèves des accidents de la route liés à l'alcool. En 2024, 33 accidents mortels ont été attribués à l'alcool au volant, soit une hausse de 32% par rapport à 2023, communique le Touring Club Suisse (TCS) ce jeudi 11 décembre.

«Les trentenaires (30-39 ans) sont la tranche d’âge la plus représentée, responsables de 9 accidents mortels», cible l'organisation dédiée à la route. Suivent les quinquagénaires, impliqués dans 8 carambolages tragiques. Les moins de 20 ans, eux, n'ont été responsables que d'un seul accident mortel lié à l’alcool.

Problème? Tous les cantons romands sont au-dessus de la moyenne nationale des accidents avec victimes graves par tranche de 10'000 habitants (0,47). Tout en haut du classement, se placent toutefois les deux petits cantons alémaniques de Glaris et d'Uri, comptant tous deux autour de 40'000 habitants seulement.

Tous les Romands à la traine

Il a donc suffi d'une poignée d'accidents en plus pour qu'ils détrônent Genève et ses 520'000 habitants – en tête du classement sept années durant. Genève, qui complète le podium, a connu un taux d'accidents graves liés à l'alcool de 1,01. Cela place le bout du Léman juste devant le Jura (0,8) et le Valais (0,74).

Un peu plus bas, derrière Bâle-Ville et le Tessin, on trouve les cantons de Neuchâtel (0,67) et de Vaud (0,58). Puis, derrière les Grisons et Schwyz se trouve Fribourg qui atteint tout juste la moyenne (0,47 accident pour 10'000 personnes).

Vaud a l'alcool très mortel

Avec 5 accidents mortels sur ses routes, c'est malheureusement dans le canton de Vaud que l'alcool s'est révélé le plus tragique en 2024. Et ce, quand bien même le taux d'accidents graves vaudois a baissé par rapport à 2023.

La seconde partie de tableau, avec les taux les plus bas, revient aux Alémaniques. Lucerne (0.37), Berne (0.34), Bâle-Campagne (0.30), Zurich (0.29) et Schaffouse (0.11) se distinguent. Mais pas autant qu'Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures, qui n'ont tout bonnement enregistré aucun accident grave lié à l’alcool en 2024, félicite le TCS.

«À l’approche des fêtes, rappelons qu’une soirée réussie est une soirée qui se termine en sécurité. Si vous consommez de l’alcool, laissez votre voiture et prévoyez une solution de retour sûre, comme un conducteur sobre, les transports publics ou Nez Rouge», rappelle Christophe Nydegger, responsable de la sécurité routière au TCS.