Un enfant de neuf ans meurt dans un accident en Valais

Janine Enderli
Le 10 août 2026, vers 18h30, le Service cantonal valaisan de secours a été informé d'un accident survenu sur la route du Châtelard, dans la zone dite «La Montau».
D'après les premières informations, un enfant de 9 ans se trouvait à bord d'un véhicule agricole lorsque celui-ci a quitté la chaussée pour des raisons encore inconnues.
Gravement blessé, l’enfant a reçu les premiers soins prodigués par les secours, puis a été transporté par hélicoptère d’Air-Glaciers au CHUV de Lausanne. Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures mardi 11 août 2026. La victime est un enfant valaisan âgé de 9 ans.
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