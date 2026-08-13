Lundi, un accident de la route s'est produit sur la route du Châtelard, à Liddes (VS). Un enfant de 9 ans a perdu la vie dans cet accident.

Un enfant de neuf ans meurt dans un accident en Valais

Un enfant de neuf ans meurt dans un accident en Valais

Janine Enderli

Le 10 août 2026, vers 18h30, le Service cantonal valaisan de secours a été informé d'un accident survenu sur la route du Châtelard, dans la zone dite «La Montau».

D'après les premières informations, un enfant de 9 ans se trouvait à bord d'un véhicule agricole lorsque celui-ci a quitté la chaussée pour des raisons encore inconnues.

Gravement blessé, l’enfant a reçu les premiers soins prodigués par les secours, puis a été transporté par hélicoptère d’Air-Glaciers au CHUV de Lausanne. Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures mardi 11 août 2026. La victime est un enfant valaisan âgé de 9 ans.