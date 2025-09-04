Au menu de ce jeudi 4 septembre: les potentielles fraudes de vins valaisans, la polémique des F-35, le projet d'EBS pour faire face à la hausse de l'AI, un plan pour les agriculteurs et pour finir l'acquisition de drones israéliens.

Des vins AOC valaisans sont épinglés car leur raisins pourraient ne pas venir du canton. Photo: KEYSTONE

Solène Monney Journaliste Blick

Du côté de des news, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège d'actus suisses. C'est parti:

1 Vins AOC valaisans soupçonnés de fraude

Deux des 68 vins valaisans analysés l'année dernière par le Service valaisan de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) «ont montré des valeurs isotopiques atypiques», c'est-à-dire qu'ils pourraient ne pas être issus de raisins locaux comme l'exigent les AOC Valais, rapporte jeudi «Le Temps». «Si ce n'est pas la preuve qu'une infraction a été commise, il y a tout de même des explications à chercher», indique dans le journal Linda Bapst, la cheffe du SCAV, ajoutant que des explications seront demandées à la cave concernée. «Ces fraudes potentielles sont le fait d'une bande d'escrocs qu'il est urgent de démanteler», lance Yvan Aymon, le président de l'interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV). Le canton a connu plusieurs affaires de vin coupé ces dernières années.

2 Un élu tire à boulet rouge sur le DDPS

Le conseiller national Thomas Hurter (UDC/SH), membre de la commission de la politique de sécurité, fait part dans la «Neue Zürcher Zeitung» de jeudi des doutes qu'il avait quant au prix fixe annoncé pour l'achat par l'armée suisse des avions de combat F-35A, «mais nous n'avons pas pu le vérifier». «Il n'y avait pas de sous-commission pour l'acquisition» des 36 appareils américains, relate-t-il. «Nous n'avons jamais pu consulter ni vérifier les contrats avec les États-Unis. Chaque fois que quelqu'un posait des questions, le [Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports] DDPS réagissait de manière presque agressive: 'C'est un prix fixe. Arrêtez de me poser des questions'», précise l'élu schaffhousois. Malgré un prix d'achat qui s'envole, il estime cependant qu'il n'y a aucune raison que la population soit à nouveau appelée à voter, car l'avion américain offre, selon lui, le meilleur rapport qualité-prix. Et «Le F-35 peut tout faire.»

3 Face à la crise de l'AI, EBS veut tailler chez les jeunes

La prochaine révision de l'assurance invalidité (AI) va se concentrer sur les jeunes, affirme jeudi Blick. La ministre des affaires sociales Elisabeth Baume-Schneider envisage de réduire la rente pour les jeunes et étudie la possibilité d'introduire une «prestation d'intégration» en remplacement de la rente AI. La situation financière de l'AI s'est dégradée en raison de la hausse massive du nombre de nouvelles rentes au cours des deux dernières années, avertit le journal. Une nouvelle rente sur deux est accordée pour cause de maladie psychique. Cette problématique concerne avant tout les jeunes adultes (66%). Rien qu'en 2023, 12'000 personnes âgées de 13 à 24 ans se sont inscrites à l'AI et 2800 nouvelles rentes ont été accordées.

4 Un plan d’action pour réduire la paperasse des paysans

Dans le cadre d'une table ronde, le conseiller fédéral Guy Parmelin doit signer jeudi avec les offices fédéraux, les cantons et des organisations de droit privé un plan d'action concernant les contrôles dans les exploitations agricoles. Celles-ci doivent voir leur charge administrative réduite grâce à des contrôles optimisés. Les mesures s'inscrivent dans un programme de simplification et d'allègement qui sera mis en oeuvre en trois étapes.

5 Martin Pfister doit s’expliquer sur les drones israéliens

Le chef du Département fédéral de la défense, le conseiller fédéral Martin Pfister, doit communiquer jeudi des informations sur la suite de la procédure d'acquisition du système de drones israéliens de reconnaissance 15 (ADS 15). Leur achat a été avalisé par le Parlement en 2015, mais, depuis lors, les appareils de l'entreprise israélienne Elbit, qui auraient dû être opérationnels en 2019, accumulent retards et problèmes.