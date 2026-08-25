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Avis de disparition en Valais
Avez-vous vu cette trentenaire partie de Saint-Maurice?

La police valaisanne lance un avis de disparition pour retrouver Maëlle D., 39 ans, disparue à Saint-Maurice lundi. Aperçue dans la nuit, elle souffre de troubles psychiques et pourrait être désorientée.
Publié: il y a 7 minutes
A la demande de sa famille, la police a lancé un avis de disparition pour retrouver Maëlle D., partie de Saint-Maurice lundi.
Photo: police cantonale valaisanne
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Léo MichoudJournaliste Blick

«A la demande de la famille», la police cantonale demande de diffuser l'avis de disparition suivant. Ce lundi 24 août vers 2h20 du matin, une femme de 39 ans, Maëlle D., a quitté son domicile situé à Saint-Maurice. «Elle a été aperçue pour la dernière fois alors qu’elle cheminait sur la Grand-Rue», précise le communiqué

De corpulence mince, elle mesure 1m63, a les cheveux blonds, mi-longs et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait vraisemblablement un haut bariolé bleu avec un dessin doré sur la poitrine, un jean bleu et des tongs, indique la police à propos de ses vêtements.

La trentenaire «souffre de troubles psychiques et pourrait être désorientée», alertent les autorités. Les personnes pouvant fournir des informations permettant de la retrouver sont priées de prendre contact avec la police cantonale au 027 326 56 56.

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