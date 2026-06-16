L’influenceur Colin Walks a publié une vidéo où il frappe un homme près de la gare de Martigny. La police valaisanne confirme une dispute, une hospitalisation de contrôle et l’ouverture d’une procédure.

L'influenceur Colin Walks frappe un homme à la gare de Martigny

L'influenceur Colin Walks frappe un homme à la gare de Martigny

Luisa Gambaro Journaliste RP

L'influenceur français Colin Walks a diffusé sur ces réseaux sociaux ce samedi 13 juin une vidéo dans laquelle il frappe un homme près de la gare de Martigny (VS). Dans la vidéo, l'influenceur se met en scène avec un déguisement à l'effigie de Batman pour interroger les passants dans la rue au sujet de la votation «Une Suisse à 10 millions».

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Micro à la main, il aborde d'abord deux hommes puis se dirige vers un groupe de trois autres hommes. L'un des trois lui crie: «Dégage!» et le pousse quatre fois. Colin Walks le frappe ensuite au visage et l'homme tombe au sol.

Une personne emmenée à l'hôpital

Contactée par Blick, la police cantonale valaisanne confirme qu'une dispute a eu lieu entre deux personnes le vendredi 12 juin aux alentours de 19h30 sur l'avenue de la gare à Martigny, sans pouvoir révéler l'identité de ces deux personnes.

Elle ajoute qu'une personne a été emmenée à l'hôpital pour un contrôle mais qu'elle est depuis rentrée chez elle. Une procédure a été formellement ouverte. «La police municipale et la police cantonale ont été engagées pour cette affaire», expliquent les forces de l'ordre.