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Terrible accident en Valais
Une cycliste meurt dans une collision frontale avec un motard à Troistorrents

Un accident mortel s'est produit le 15 août à Troistorrents. Une cycliste a été percutée par un motard qui effectuait un dépassement.
Publié: 12:11 heures
La victime est décédée sur les lieux de l'accident. (Image d'illustration)
Photo: Police cantonale valaisanne
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Marc StrübyResponsable du Web Desk

Un tragique accident de la route s'est produit ce samedi 15 août vers 12h30 à Troistorrents, dans le Chablais valaisan. Un motard circulant depuis Monthey a percuté une cycliste arrivant en sens inverse alors qu'il effectuait un dépassement sur la route du Chemin de Remeaux, indique dimanche la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

La cycliste est décédée sur le coup et son identification formelle est toujours en cours, précise la police. Légèrement blessé, le motocycliste a été conduit à l'hôpital, qu'il a rapidement pu quitter.

Le secteur a été totalement fermé à la circulation le temps des constatations. Une instruction a été ouverte par le Ministère public afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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