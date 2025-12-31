DE
FR

«Une nuit pour l'Histoire»
Un banquet à guichets fermés à Moutier pour le changement de canton

À Moutier, 1200 convives ont participé mercredi soir à un banquet marquant le passage de la ville au canton du Jura. Stéphane Theurillat, vice-président du Gouvernement jurassien, a honoré les pionniers de la cause jurassienne dans une ambiance joyeuse.
Publié: 21:36 heures
|
Dernière mise à jour: 21:37 heures
1/2
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pas moins de 1200 personnes ont partagé un repas mercredi soir à Moutier à quelques heures du transfert de la ville dans le canton du Jura. Ce grand banquet s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et festive.

A lire aussi
Les nouvelles autorités jurassiennes ont prêté serment à Delémont
Promesse solennelle
Les nouvelles autorités jurassiennes ont prêté serment
Le Jura recevra 65 millions de la péréquation pour le transfert de Moutier
Hausse de la population
Le Jura recevra 65 millions de la péréquation pour Moutier

La salle du Forum de l'Arc avait été décorée pour l'occasion avec un grand drapeau jurassien, des drapeaux rouges et blancs aux couleurs du canton du Jura et des nappes sur lesquelles on pouvait lire le slogan «Une nuit pour l'Histoire», choisi par les organisateurs de la soirée. Le drapeau jurassien était également présent sur les serviettes.

Des drapeaux de toutes les localités jurassiennes avaient également été installés dans la salle, tout comme d'anciennes affiches qui recommandaient de voter «oui» le 28 mars 2021, lorsque la population était appelée à se prononcer sur son appartenance cantonale.

La Question jurassienne réglée de manière «exemplaire»

Le banquet affichait complet depuis plusieurs semaines. L'animateur radio de la RTS Patrick Dujany, alias Duja, s'est chargé de mettre de l'ambiance.

Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat a pris la parole en début de soirée, après s'être déjà exprimé lors de la partie officielle. Dans son discours, il a souligné que la Question jurassienne avait été réglée de manière «exemplaire». Il a aussi rendu hommage aux premiers défenseurs de la cause jurassienne, citant Roland Béguelin et Auguste Quiquerez.

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider était présente à titre privée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus