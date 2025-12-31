À Moutier, 1200 convives ont participé mercredi soir à un banquet marquant le passage de la ville au canton du Jura. Stéphane Theurillat, vice-président du Gouvernement jurassien, a honoré les pionniers de la cause jurassienne dans une ambiance joyeuse.

Un banquet à guichets fermés à Moutier pour le changement de canton

ATS Agence télégraphique suisse

Pas moins de 1200 personnes ont partagé un repas mercredi soir à Moutier à quelques heures du transfert de la ville dans le canton du Jura. Ce grand banquet s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et festive.

La salle du Forum de l'Arc avait été décorée pour l'occasion avec un grand drapeau jurassien, des drapeaux rouges et blancs aux couleurs du canton du Jura et des nappes sur lesquelles on pouvait lire le slogan «Une nuit pour l'Histoire», choisi par les organisateurs de la soirée. Le drapeau jurassien était également présent sur les serviettes.

Des drapeaux de toutes les localités jurassiennes avaient également été installés dans la salle, tout comme d'anciennes affiches qui recommandaient de voter «oui» le 28 mars 2021, lorsque la population était appelée à se prononcer sur son appartenance cantonale.

La Question jurassienne réglée de manière «exemplaire»

Le banquet affichait complet depuis plusieurs semaines. L'animateur radio de la RTS Patrick Dujany, alias Duja, s'est chargé de mettre de l'ambiance.

Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat a pris la parole en début de soirée, après s'être déjà exprimé lors de la partie officielle. Dans son discours, il a souligné que la Question jurassienne avait été réglée de manière «exemplaire». Il a aussi rendu hommage aux premiers défenseurs de la cause jurassienne, citant Roland Béguelin et Auguste Quiquerez.

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider était présente à titre privée.