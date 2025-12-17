Les nouvelles autorités jurassiennes issues des urnes ont prêté serment mercredi soir à l'église Saint-Marcel à Delémont, là où siégea l'Assemblée constituante. Les 60 députés, dont 7 élus de Moutier, et les cinq ministres ont prononcé leur promesse solennelle.

Les nouvelles autorités jurassiennes élues ont prêté serment mercredi soir à l’église Saint-Marcel, à Delémont, lieu historique où siégeait l’Assemblée constituante. Les 60 députés, parmi lesquels sept élus de Moutier, ainsi que les cinq ministres ont prononcé leur promesse solennelle. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une église bondée marque l'ouverture de la 12e législature du canton. Durant cette séance constitutive, les députés ont élu à la présidence du Parlement le socialiste Fabrice Macquat par 50 voix sur 53 bulletins valables.

Dans son discours, le nouveau président du Parlement s'est replongé dans l'histoire jurassienne et a remercié «l'audace des militants» qui ont permis la création du canton. «Tout en honorant ce passé, nous devons regarder vers l'avenir», a-t-il ajouté. Le socialiste a souligné qu'il continuerait de s'engager pour la protection des plus faibles, pour la cohésion sociale et pour une société plus juste.

Le doyen du Parlement Pierre-André Comte s'est dit touché d'honorer cette fonction à l'heure où Moutier s'apprête à rejoindre le canton du Jura. Il a souligné devant l'assistance qu'avec l'arrivée de la cité prévôtoise, «le cœur du Jura en a rejoint le corps.» Et d'ajouter qu'il ne faut aujourd'hui pas faire preuve de rancunes par rapport au passé, mais travailler à développer les relations interjurassiennes.

L'hymne en clôture

Prenant également la parole, la plus jeune députée, la socialiste Héloïse Girardin, a mis en avant différents défis, notamment la crise climatique. «Je fais partie de la première génération à subir clairement les conséquences du dérèglement climatique et, certainement, de la dernière à pouvoir y changer quelque chose», a souligné la jeune femme de 24 ans.

La Rauracienne, hymne jurassienne, a clos la séance inaugurale. Deux députés UDC de Moutier, opposants au transfert de leur ville dans le canton du Jura, n'étaient plus dans l'église quand le public et les élus se sont levés pour entonner ce chant. Ils avaient dit après leur élection ne pas se reconnaître dans cette hymne.

La prestation de serment des nouvelles autorités se déroule toujours dans ce lieu emblématique de l'histoire jurassienne. C'est en effet dans l'église Saint-Marcel qu'avait eu lieu la séance inaugurale de l'Assemblée constitutive le 12 avril 1976. Depuis cette date, chaque début de législature est marqué par une cérémonie dans ce lieu.