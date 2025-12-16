Les cantons contributeurs compenseront 65 millions de francs sur cinq ans pour le transfert de Moutier dans le Jura. Le Jura recevra 13 millions annuellement pour couvrir les charges liées à l'augmentation de sa population.

Le Jura recevra 65 millions de la péréquation pour le transfert de Moutier

Le Jura recevra 65 millions de la péréquation pour le transfert de Moutier

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons contributeurs ont accepté de compenser sur cinq ans le manque à gagner de 65 millions de francs lié au transfert de Moutier dans le canton du Jura dans le cadre de la péréquation financière. Le canton du Jura recevra donc 13 millions annuellement sur cinq ans.

De nombreuses discussions menées pendant près de deux ans au sein des Chambres fédérales et de différentes instances intercantonales ont permis d'arriver à cette solution, qui permettra de compenser la perte de péréquation induite par le transfert de Moutier, souligne mardi le canton du Jura dans un communiqué.

Le mécanisme de la péréquation repose sur un calcul du potentiel de ressources portant sur les six dernières années. Les chiffres ne seront donc pleinement intégrés qu'en 2032, alors que le canton du Jura assumera l'ensemble des charges liées à Moutier dès le changement de canton de la ville, le 1er janvier prochain. D'où ce décalage, évalué à 65 millions de francs, entre les calculs et le versement.

Un motant de 65 millions

Le Gouvernement jurassien «exprime sa profonde gratitude et sa très grande reconnaissance envers les cantons contributeurs». Ce montant de 65 millions, versé par tranches de 13 millions sur cinq ans, servira uniquement à couvrir l'ensemble des charges liées à l'augmentation de la population jurassienne, qui fera un bond de près de 10% grâce aux plus de 7000 citoyens prévôtois, avance le canton.

Par ailleurs, cette aide ne change pas les exigences en matière de frein à l'endettement pour les prochains budgets jurassiens.